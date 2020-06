Unwetter beschäftigen die Feuerwehren im Lahn-Dill-Kreis

In der Nacht auf Sonntag sorgt das Unwetter für überschwemmte Straßen und Keller in Wetzlar. Foto: Feuerwehr Wetzlar

Wetzlar/Waldsolms/Hüttenberg (vn). Gewitter mit Starkregen sind in der Nacht zum Sonntag über den Lahn-Dill-Kreis gezogen. Große Regenmengen überschwemmten in kürzester Zeit vielerorts Straßen; Keller liefen voll. Die Feuerwehren waren in den betroffenen Gebieten im Dauereinsatz.

Die Feuerwehr Wetzlar war mit insgesamt 50 Kräften an 18 verschiedenen Einsatzstellen tätig. Dabei hatten es die Einsatzkräfte auch mit einem massiven Wassereinbruch in das Rathaus zu tun. In mehreren Häusern in der Innenstadt liefen ebenso Keller voll. Die Bereiche Friedenstraße, Brühlsbachstraße und Helgebachstraße waren durch zwei überlaufende Regenrückhaltebecken teilweise überflutet.

Das Technische Hilfswerk (THW) senkte unterdessen den Wasserstand der beiden Regenwasserüberlaufbecken in der Brühlsbachstraße und der Friedenstraße ab, um Platz für weitere Regenfälle zu schaffen. Das THW war dafür ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen, zwei Großpumpen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen Mitternacht wurden Waldsolmser Feuerwehren zu einem Einsatz nach Weiperfelden gerufen. Durch die starken Regenfälle war dort der Überlauf der Rimbach überquollen und ergoss sich über die Hauptstraße in Richtung Solmsbach. Als Folge waren insgesamt sechs Keller vollgelaufen. Auch in Brandoberndorf drohte der Solmsbach überzulaufen.

Die Hüttenberger Feuerwehr rückte zu insgesamt acht Einsätzen aus. Es gab Wassereinbrüche in Häuser und ins Sportlerheim des TUS Vollnkirchen, zwei Straßen wurden überspült - so die Landstraße zwischen Hochelheim und Rechtenbach - und die Kameraden unterstützten noch die Feuerwehr Schöffengrund. Dort waren an der Franzenmühle zwei Gebäude von den Wassermassen betroffen. Es mussten erst Gräben gegraben und Sandsäcke ausgelegt werden, bevor das Wasser abgepumpt werden konnte. Weitere Einsätze hatten die Schöffengrunder in Laufdorf und Niederwetz. Mehrere Einsätze gab es auch in der Großgemeinde Langgöns.