Unwetter über Wetzlar ist kurz, aber heftig

Land unter hieß es am Sonntagnachmittag in der Wetzlarer Friedenstraße.

WETZLAR/SOLMS WETZLAR/SOLMS - Kurz aber heftig war das Gewitter, das am Sonntag mit Starkregen und Hagel über Wetzlar und weitere Kreisgemeinden hinwegzog. Zumindest kurzzeitig war das an manchen Stellen zu viel für die Kanalisation.

So drückten die Wassermassen im Laufdorfer Weg und auf der Frankfurter Straße Kanaldeckel nach oben. Laut Polizeiangaben musste die Frankfurter Straße daher für einen kurzen Moment gesperrt werden. Die Wetzlarer Feuerwehr vermeldete einzelne Einsätze beispielsweise in Garbenheim, allerdings nichts Ungewöhnliches.

Im Laufdorfer Weg in Wetzlar kapitulierte die Kanalisation kurzzeitig vor den heftigen Regenfällen.

Überflutet worden ist auch die Wetzlarer Friedenstraße im weiteren Verlauf Richtung Sturzkopf unterhalb der Jugendherberge. Der sonst so beschauliche Helgebach nahm ordentlich Fahrt auf. Entlang des Bachlaufs wurde im Bereich zwischen Friedenstraße und Brühlsbachstraße die seitliche Fahrbahndecke zum wiederholten Male so ausgewaschen, dass die Fahrbahnränder mit losem Schottermaterial weggespült wurden. Derzeit habe man vor allem das Rückhaltebecken in diesem Bereich genau im Blick, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die meisten Einsaätze verzeichnete die Feuerwehr bis zum Nachmittag im Bereich Altsstadt/Innenstadt und im Stadtteil GarbenheimDort war insbesondere der Bereich "Im Stiegel" und Ritterkaut betroffen.

Rund um Friedenstraße und Helgebach kam es zu kurzzeitigen Überschwemmungen. Der sonst so beschauliche Helgebach spülte die Fahrbahnränder in der Verlängerung der Helgebachstraße komplett aus.

Mit 50 Einsatzkräften der Wehren aus Hermannstein, Niedergirmes, Innenstadt und Garbenheim pumpte die Feuerwehr Keller leer und sorgte dafür, dass das Wasser geordnet abgeleitet wurde.

In Nauborn musste die Veranstaltung "SingBus" aufgrund des Wetters abgesagt werden. Dort sollte am Sportplatz eigentlich der "SingBus" der Deutschen Chorjugend Station machen und heimischen Chören eine Bühne bieten. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Bis auf wenige Einsätze im Stadtgebiet von Solms, blieb der Rest des Lahn-Dill-Kreises laut Angaben der zentralen Leitstelle von größeren Unwetterschäden verschont.