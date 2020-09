Unwürdige Zustände im Lager Moria

Überwiegend junge Menschen haben bei einer Demo in Wetzlar die Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. Foto: Klaus Petri

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (pi). Solidarität mit den Menschen des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben am Mittwochabend rund zwei Dutzend überwiegend junge Menschen im Rahmen einer Mahnwache gezeigt. Sie versammelten sich in der Bahnhofstraße.

Die Wetzlarer Jusos hatten die Initiative zu der Demo ergriffen. Unterstützt wurden sie von Mitgliedern der Naturfreundejugend, der Grünen Jugend und der Linksjugend Solid.

"Das Großfeuer im Flüchtlingslager Moria liefert uns Bilder, die schrecklicher nicht sein können. Europa hat sehenden Auges diese Krise eskalieren lassen. Die EU-Staaten sind handlungsfähige Staaten, die nicht handeln", erklärte Wetzlars Juso-Chef Julian Stroh.

Er erinnerte an einen von den Grünen im März eingebrachten Antrag im Bundestag, als Sofortmaßnahme 5000 der insgesamt 13 000 Menschen in dem Lager in Deutschland aufzunehmen. Dieses humanitäre Signal sei von einer großen Mehrheit der Abgeordneten, darunter die beiden heimischen MdB's Hans-Jürgen Irmer (CDU) und Dagmar Schmidt (SPD), abgelehnt worden. Die Demonstranten befürworteten das Angebot des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, 1000 Flüchtlinge in seinem Bundesland aufzunehmen. Stroh machte aber auch deutlich, dass viel mehr Gestrandeten geholfen werden könne.

Andreas Crass ist Botschafter der NGO "Jugend rettet". Für ihn kommt die Zuspitzung der Lage an den EU-Außengrenzen nicht überraschend: "Diese Schande Europas muss beendet werden", forderte er. Die Zustände auf Lesbos seien des Friedensnobelpreisträgers EU nicht würdig. Er verlangte eine umgehende Kurskorrektur für mehr Humanität und die Einhaltung von Völkerrecht.