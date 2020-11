Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

WETZLAR - Der am Dienstagvormittag vermisst gemeldete 16-jährige aus Wetzlar ist wieder aufgetaucht. Gegen 23 Uhr wurde er am Dienstagabend in Heilbronn gesund in Obhut genommen.