US-Amerikaner in Wetzlar blicken sorgenvoll gen Heimat

In Wetzlar lebende US-Amerikaner blicken sorgenvoll in ihre Heimat - auf den Rassismus gegenüber Schwarzen und das Missmanagement der Corona-Krise.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 05.06.2019 um 04:00 Uhr publiziert.