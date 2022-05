US-Rock-Band Foreigner spielt in Wetzlar einziges Konzert in Hessen

Am 5. Juni rocken Foreigner die Buderus-Arena. Foto: Salem

WETZLAR - Die US-Rockband Foreigner spielt am Sonntag, 5. Juni, in Wetzlar ihr einziges Konzert in Hessen. Die Formation zählt zu den erfolgreichsten Rockbands und rockt mit ihren Hits wie "I Want To Know What Love Is" "Cold As Ice", "Juke Box Hero", "Urgent", "Say You Will"seit mehr als 40 Jahren jegliche Charts. Foreigner kann auf über 80 Millionen verkaufte Tonträger, zehn Multi-Platin-Alben, 16 US-Top 30-Hits und einen beeindruckenden Hit-Katalog verweisen. Los geht es um 20 Uhr in der Buderus-Arena, Wolfgang-Kühle-Straße 1. Tickets gibt es im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder auf https://konzertbuero-bahl.de/ ab 57,50 Euro.