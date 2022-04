"Vater" der Wetzlarer Arena ist tot

Udo Ketterer †Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR/LIMBURG - Der ehemalige Leiter des Wetzlarer Tiefbauamtes und zeitweilige Baudezernent, Udo Ketterer, ist tot. Er starb bereits am 24. März im Alter von 75 Jahren, wie die Stadt Wetzlar jetzt mitteilt.

Ketterer trat nach verschiedenen Stationen in der privaten Bauwirtschaft im Jahr 2001 als Leiter des Tiefbauamtes in den Dienst der Stadt Wetzlar ein. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden des Baudezernenten Achim Beck am 30. November 2010 wurde der erfahrene Tiefbauingenieur Ketterer für eine Interimszeit zum Hilfsdezernenten für den Baubereich berufen, bevor Wirtschaftsdezernent Harald Semler diesen Bereich in sein Dezernat übernahm.

Als Mitgeschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) betreute Ketterer unter anderem das Großprojekt des Arena-Baus in Wetzlar. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand 2011 war Udo Ketterer noch für ein SEG-Projekt tätig, den Umbau des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes in der Spilburg.

"Die Stadt Wetzlar trauert um eine versierte, engagierte und verbindliche Führungspersönlichkeit, die in Wetzlar nachhaltige Spuren hinterlassen hat", teilt die Stadt Wetzlar mit.

Bei der Trauerfeier für Ketterer am Freitag, 8. April, in Limburg werde die Stadt Wetzlar von Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW) vertreten.