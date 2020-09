Verbandsjugendfeuerwehren Wetzlar und Dill sind "Feuerwehren des Monats"

Die Eröffnung am Aartalsee das dezentrale Zeltlager "Gemeinsam2020@Home" (v.l.): Marie Käppele, Reiner Jüngst, Frank Heidrich und Steffen Zell. Archivfoto: Feuerwehrverband

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/BISCHOFFEN/WIESBADEN (red). Die Verbandsjugendfeuerwehren Wetzlar und Dill sind als Hessens "Feuerwehr des Monats September 2020" ausgezeichnet worden. Sie erhalten dafür vom hessischen Innenministerium 1000 Euro.

Mit der Aktion "Gemeinsam2020@home" hätten die beiden Feuerwehren eine kreative Idee ins Leben gerufen und in den Sozialen Medien einen digitalen Ersatz für das wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Verbandszeltlager am Aartalsee geschaffen, teilte das Ministerium mit.

Ideen als gutes Beispiel

für andere Wehren

Staatssekretär Stefan Heck (CDU) lobte: "Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft sind wesentliche Elemente der ehrenamtlichen Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehren. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das Sie in Zeiten der Corona-Pandemie mit 'Gemeinsam2020@home' auf kreative Art ermöglicht haben." Nicht nur mit Beiträgen aus der Leitungsebene, sondern auch durch die Bilder und kleinen Filme von den Jugendlichen sei das digitale Zeltlager in den heimischen Wohnzimmern eine sehr schöne Aktion.

Die Organisatoren des digitalen Zeltlagers entwickelten gemeinsam Ideen, um das Zeltlager-Feeling in die heimischen Wohnzimmer zu bringen. Beginnend mit dem "Do it yourself-Indoor-Zelt" über die richtige Verpflegung bis hin zu Knobelspielen wurde die viertägige Aktion durchgeplant und von den vielen Freiwilligen in den Sozialen Medien umfassend begleitet.

Seit Beginn der Aktion "Feuerwehr des Monats" im August 2007 sind die beiden Verbandsjugendfeuerwehren der vierte Preisträger aus dem Lahn-Dill-Kreis. Ausgezeichnet werden vom Innenministerium Freiwillige Feuerwehren, die gute, interessante oder erfolgreiche Ideen in die Tat umgesetzt haben. Diese Ideen sollen anderen Feuerwehren als gutes Beispiel dienen.