Verkehrsbeeinträchtigungen während des Wetzlarer Autosalons

Einer der Publikumsmagneten in Wetzlar ist der Autosalon. Archivfoto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Für den Wetzlarer Autosalon am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, gelten einige Straßensperrungen und Änderungen in der Verkehrsführung für Pkw und Busse. Grundsätzlich sollte der Innenstadtbereich an beiden Tagen möglichst weiträumig umfahren werden, rät Stadt-Sprecherin Kirsten Ohlwein in einer Pressemitteilung.

Teil des Ausstellungsgeländes ist auch der Karl-Kellner-Ring zwischen Buderusplatz und dem Knoten Sophienstraße/Langgasse. Dieser Bereich des Karl-Kellner-Rings werde wegen der Aufbauarbeiten bereits ab Freitag, 22. April, 17.30 Uhr voll gesperrt, erläuterte Ohlwein.

Mit der Sperrung verbunden seien einige Änderungen. So werde der aus Richtung Leitzplatz kommende Verkehr über die Neustadt umgeleitet. Zu Spitzenzeiten sei dort mit Behinderungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Steindorf und Nauborn, die zur B 49 oder zur Autobahn wollten, sollten über Bergstraße und Frankfurter Straße in Richtung Dutenhofen zum Autobahnanschluss Wetzlar/Süd fahren.

Aus Verkehrssicherheitsgründen bleibe das Parkhaus Adler geschlossen, erläuterte Ohlwein. Das Parkhaus Woolworth werde geöffnet sein, könne jedoch nur in Richtung Leitzplatz verlassen werden. Gesperrt sein werde auch die Hausertorbrücke (Brückenstraße) zwischen Buderusplatz und Garbenheimer Straße. Zudem werde die Abbiegespur in der Gloelstraße in Richtung Brückenstraße und Inselstraße gesperrt. In der Sophienstraße, Höhe Commerzbank, könne nicht nach links in den Karl-Kellner-Ring Richtung Buderusplatz abgebogen werden.

Besucher des Autosalons werden auch die Parkplätze der Sparkasse in der Seibertstraße und am Neuen Rathaus in der Wetzbachstraße sowie am Sonntag der Parkplatz der Firma Zeiss in der Eduard-Kaiser-Straße nutzen können.

Haltestellen entfallen und Strecken sind verkürzt

Betroffen sein wird auch der öffentliche Personennahverkehr, erklärte Pressesprecherin Ohlwein. Die Bushaltestellen Haarplatz und Freibad können nicht angefahren werden. Die Busse der Linien 10,11,12,13,14 und 18 fahren vom Leitzplatz kommend über die Neustadt und die Altenberger Straße nach Dalheim und von dort über die B 49 zum Bahnhof. Bei der Linie 16 entfallen von Dalheim kommend ab der Haltestelle Sudetenstraße alle weiteren Haltestellen bis Bahnhof. Vom Bahnhof kommend in Richtung Leitzplatz und Dalheim fahren alle Linien planmäßig. Auch der City-Bus verkehrt an diesen Tagen nur eingeschränkt. Bei ihm entfallen die Haltestellen Herkules-Center, Inselstraße, Haarplatz, Langgässer Tor und Freibad.