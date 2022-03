Verkehrsbehinderung: Lastwagenbrand auf A45 bei Wetzlar

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Lastwagen Feuer gefangen. Der Auflieger ist komplett ausgebrannt. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR / ASSLAR - Ein mit Papierballen beladener Sattelzug ist auf der A45 auf der Engelsbachtalbrücke in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilt. Während der Löscharbeiten mussten die Fahrstreifen in Richtung Hanau voll gesperrt werden. Derzeit läuft der Verkehr immer noch einspurig an der Brandstelle vorbei, so die Polizei weiter.

Gegen 1.20 Uhr habe der Fahrer des Sattelzuges einen Knall gehört und entdeckte im Rückspiegel, dass Flammen aus seinem Auflieger aufloderten. Der Fahrer stoppte seinen Laster auf dem Verzögerungsstreifen des Wetzlarer Kreuzes zur A 485, kuppelte die Zugmaschine ab und rief Feuerwehr und Polizei an.

Mehrere Feuerwehrtrupps unter Atemschutz und mit 3 C-Rohren waren nötig, um den mit 24 Tonnen Altpapier beladenen Auflieger zu löschen. Ein endgültiges Ablöschen war nur durch die Nachalarmierung des Technischen Hilfswerks möglich. Dieses zog mit dem Radlager das brennende Papier auseinander, sodass die Feuerwehr die Glutnester bekämpfen konnte.

Für die umfangreichen Löscharbeiten mussten beide Fahrstreifen der A 45 in Richtung Wetzlar Ost in Richtung Hanau voll gesperrt werden. Gegen 04.30 Uhr musste die Polizei auch die drei Fahrspuren der Gegenrichtung kurzzeitig sperren, um einem Abschleppunternehmer die Zufahrt zur Brandstelle zu ermöglichen. Seit 5.30 Uhr läuft der Verkehr wieder einspurig in Richtung Hanau weiter. Dadurch kommt es auf der Autobahn 45 in Richtung Hanau und in Richtung Dortmund sowie auf der B 49 rund um Wetzlar immer noch zu erheblichen Behinderungen. Insbesondere den Schwerlastverkehr bittet die Polizei, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zum Sachschaden ist derzeit noch nichts bekannt. Der Auflieger ist aber komplett ausgebrannt und die Fahrbahndecke sowie die Leitplanke sind durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Einsatz waren eine Polizeistreife, die Feuerwehren Blasbach, Büblingshausen, Garbenheim, Hermmanstein, der Wetzlarer Innenstadt und Niedergirmes mit 54 Einsatzkräften sowie das Technische Hilfswerk mit Radlader und acht Einsatzkräften.