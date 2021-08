Verkehrswacht Wetzlar hängt Tempo-Warnbanner vor Schulen auf

Sie stellen die neuen Banner vor (v. l.): Stefan Lippert, Klaus Ruppelt, Holger Geller und Oliver Zimmermann. Foto: Polizeistation Wetzlar

WETZLAR - Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger: Klaus Ruppelt, Vorsitzender der Verkehrswacht Wetzlar, bittet deshalb die motorisierten Verkehrsteilnehmer: "Fahren Sie in Wohngebieten und auf Straßen im Einzugsbereich von Schulen langsam und vorausschauend, denn auch Tempo 30 ist dort oftmals zu schnell - seien Sie jederzeit bremsbereit." Die Verkehrswacht Wetzlar hat in den vergangenen Tagen über 50 leuchtend-gelbe Spannbänder mit dem Motto: "Tempo runter bitte! Schulanfang" in unmittelbarer Nähe von Schulen angebracht. Sie will so auf den Schulbeginn aufmerksam machen.

Der Leiter der Polizeistation Wetzlar, Holger Geller, begrüßt die Aktion der Verkehrswacht. "Für uns von der Polizei wird der Fokus in den nächsten Wochen, wie jedes Jahr, verstärkt auf den Beginn der Schulzeit gerichtet", sagte er. Fahrzeugführer seien verpflichtet, besonders an Kindergärten, Schulen und dort insbesondere an den Bushaltestellen, Fußgängerüberwegen und -ampel sowie den Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten auf die zulässige Geschwindigkeit zu achten. Geller kündigte zudem Tempokontrollen und zusätzliche Aufklärungsarbeit an.