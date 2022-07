Vermisst: Polizei sucht 73-Jährigen aus Wetzlar

Die Polizei sucht in Wetzlar nach einem 73-jährigen Mann. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Seit dem Mittag des 3. Juli wird der 73-jährige Eberhard Link aus Wetzlar vermisst. Herr Link wurde letztmalig beim Gottesdienst in Niedergirmes gesehen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Seit dem Mittag des 3. Juli wird der der 73-jährige vermisst. (Foto: Polizei Mittelhessen)

Er kann sich aufgrund einer Erkrankung nicht orientieren. Der Mann ist 1,76 m groß, schlank, hat kurzes, graues Haar, trägt einen Vollbart und ist mit einem grau-braunen Shirt, einer grau-braunen Cargohose und grauen Sportschuhen bekleidet.

Lesen Sie auch: 600 Kunden der Enwag Wetzlar erhalten Kündigung

Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar unter 06441-9180 oder an den Polizeinotruf 110.