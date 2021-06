Vermisster 80-Jähriger aus Wetzlar tot aufgefunden

Die Polizei hatte öffentlich nach dem Mann suchen lassen - am Ende konnte er nur tot gefunden werden. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Eine Suche, die ein trauriges Ende nahm: Seit Freitagvormittag wurde ein 80-jähriger Wetzlarer vermisst. An einer unzugänglichen Stelle in Steilhanglage im Wetzlarer Stadtteil Garbenheim wurde der Mann dann am Samstagmittag tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich laut der Polizei Mittelhessen nicht.