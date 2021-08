Vermisster Mann aus Pflegeheim in Wetzlar wieder da

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

WETZLAR - Positiver Ausgang einer Vermisstensuche: Der aus einem Pflegeheim in Wetzlar verschwundene 56-jährige Mann wurde unverletzt aufgefunden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Spaziergänger fanden ihn in einem Waldgebiet in der Nähe von Wetzlar. Sein elektrischer Rollstuhl war liegen geblieben und er konnte selbstständig keine Hilfe holen.

Zuvor hatten die Beamten die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten, da der Pflegeheimbewohner seit Samstag unauffindbar gewesen war.