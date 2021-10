Verstecktes Fachwerk in der Altstadt

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wieder eine harte Nuss war das Motiv der 898. Folge von "(Er)kennen Sie Wetzlar?". Das Foto aus dem Jahr 1998 zeigt einen typischen Altstadtbereich, der aber bis heute ein wenig im Verborgenen liegt. Es handelt sich um den Blick vom ehemaligen Kirchhof hinter dem Dom auf die Domtreppe und die Hauser Gasse. Hier einige Auszüge der Zuschriften.

Klaus Kirdorf: "In der Tat befinden sich die Fachwerkhäuser des Bilderrätsels ganz in der Nähe einer das Stadtbild prägenden Treppe, nämlich der Domtreppe, die von der Hauser Gasse zum Dom hinaufführt. Der Fotograf musste sich allerdings linker Hand auf den ehemaligen kleinen Kirchhof auf der Nordseite des Doms begeben, um diesen Blick auf die zahlreichen Häuser zu bekommen. Die rechte Bildseite wird von der Rückseite des Hauses Hauser Gasse 18 eingenommen, die Bildmitte von der Rückseite des Fachwerkhauses Baugasse 3. Das Haus ist im späten 17. Jahrhundert entstanden. Der niedrige graue Bau mit dem flachen Dach existiert heute nicht mehr, sodass jetzt der Blick auf das Fachwerkhaus in der Bildmitte vollständig frei ist. Am linken Bildrand ist noch undeutlich die hintere Seite des Hauses Domplatz 6 zu erkennen und rechts daneben im Hintergrund ein schmaler Seitenstreifen des Hauses Domplatz 8, in dem sich heute die Wetzlarer Tourist-Information befindet. Der kaum als solcher zu erkennende Schornstein im Vordergrund des Fotos versorgte einst die Gäste des Biergartens an der Domtreppe mit Gebratenem."

Sonja Schweitzer: "Dies ist der Blick auf die Rückseite der Häuserecke Hauser Gasse/Baugasse. Wenn man sich hinter den Dom auf das Stück Wiese bei der Domtreppe stellt, kann man von dort direkt auf das Motiv schauen. Die Ecke hat sich fast nicht verändert. Früher war hinter der hohen Mauer an der Domtreppe aber mal eine Kneipe mit Biergarten."

Fotos Der Blick von der Domtreppe in Wetzlar auf die Rückseite der Hauser Gasse hat sich zwischen dem Jahr 1998 und heute nur wenig verändert. Fotos: Karl-Heinz Schuler/Hans-Georg Waldschmidt 2

Heinz Müller: "Bei den Fachwerkgebäuden handelt es sich um die Rückseite der Häuser Hauser Gasse 16 und 14. Der Standpunkt des Fotografen war an der Bruchsteinmauer der kleinen Anlage am Ende der Kirchgasse zur Domtreppe hin."

Der Biergarten ist verschwunden

Franz Rauner: "Diesen Einblick auf den Hinterhof zwischen Baugasse und Hauser Gasse hat man vom 'Kleinen Kirchhof' aus, dem schon 1363 nachgewiesenen Friedhof für die Angehörigen des Marienstifts, wenn man über die hohe Mauer an der Seite der Domtreppe schaut. Auf der rechten Bildseite dürfte die Rückfront des Hauses Hausergasse 16 zu sehen sein. Die Vorderseite dieses Hauses, das um 1740 errichtet wurde, ist seit etwa 100 Jahren verputzt und verkleidet. Hier war nach dem Krieg lange die Metzgerei Rau, eine beliebte Anlaufstelle der Beschäftigten der Post und des früheren Rathauses gegenüber. In diesem Hinterhof liegt heute das schöne Fachwerk frei. Bis vor Kurzem war in diesem Hinterhof auch eine kleine lauschige Gastwirtschaft. Das ganze Gelände rund um den Dom war für uns Nachkriegskinder wie ein großer Spielplatz."

Das Buch "Auslese" gewonnen haben diesmal Susanne Tölle und Heidrun Stamborski (beide aus Wetzlar). Folge 899 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 23.Oktober.