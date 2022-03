1 min

Versuchtes Tötungsdelikt: Saufgelage in Wetzlar eskaliert

Nach einem Zechgelage geraten zwei Männer am Montag in Streit. Die Fäuste fliegen: Das Opfer, ein 43-jähriger Wetzlarer, schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar