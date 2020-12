Verzaubert vom Weihnachtshotel

Karen SchalerDas wunderbareWeihnachtshotelFischer-Verlag, 394 Seiten, 10 Euro.

WETZLAR - In so einem Hotel möchten echte Weihnachtsfans auch gerne einmal Urlaub machen. Für Hauptfigur Haley ist das wunderbare Weihnachtshotel jedoch nur ein lästiges Übel, das sie möglichst schnell hinter sich bringen möchte. Ihr Chef hat die Werbefachfrau aus Boston nämlich ins "Holly Peak Inn" in den verschneiten Bergen geschickt, damit sie sich dort Inspirationen für eine lukrative Werbekampagne holt. Und so muss Weihnachtsmuffel Haley, die auf eine Beförderung hofft, nun Kekse backen, Schlitten fahren und einen Weihnachtsbaum schmücken. Ihr Einstand im "Christmas Camp" ist allerdings nicht der beste. Haley gerät mit dem attraktiven Sohn des Hotelbesitzers aneinander, der sich Sorgen um seinen Vater macht. Dass sich Haley bald zu Jeff hingezogen fühlt, will sie sich nicht eingestehen, denn um nichts in der Welt möchte sie sich von ihrem Arbeitsauftrag ablenken lassen.

Diese Weihnachtsgeschichte ist einfach nur zuckersüß, hat aber auch durchaus Momente, die zum Nachdenken anregen, etwa wenn es um alte und neue Traditionen geht. Autorin Karen Schaler jedenfalls kennt sich mit romantischer Weihnachtsstimmung aus. Sie hat auch die Geschichte zu dem Netflix-Filmhit "A Christmas Prince" geschrieben.