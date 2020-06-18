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Donnerstag, 18.06.2020 - 13:00
4 min

Video zum "Parkhauswahn" in Wetzlar geht viral

Der Wetzlarer Altstadtbewohner Harald Minde setzt sich in einem halbstündigem Film ironisch-kritisch mit dem Parkhausvorhaben auseinander.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Wie viele Parkplätze braucht die Wetzlarer Altstadt? Harald Minde macht sich in seinem Video auf die Suche nach dem Ursprung der Pläne für das Parkhaus Goethestraße. Screenshot: Steffen Gross/Video: Harald Minde

Wie viele Parkplätze braucht die Wetzlarer Altstadt? Harald Minde macht sich in seinem Video auf die Suche nach dem Ursprung der Pläne für das Parkhaus Goethestraße. Screenshot: Steffen Gross/Video: Harald Minde

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