Viel Betrieb an Wetzlarer Tankstellen, aber Chaos bleibt aus

Kein Chaos, aber viele Kunden nutzen am Mittwochmorgen die Gelegenheit und tanken zum Start des "staatlichen Tankrabatts" am 1. Juni zu günstigeren Preisen. Foto: Felix Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Start des 9-Euro-Tickets im ÖPNV und auch noch der Start des staatlichen "Tankrabatts": Mit dem 1. Juni soll es gleich mehrere Erleichterungen für die Menschen geben. Während sich der Mittwochmorgen am Wetzlarer Bahnhof kaum von anderen Tagen unterscheidet, ist zumindest an den Tankstellen deutlich mehr Betrieb.

Die Empfehlungen von Adac, Tankstellenverbänden und anderen, nicht gleich am 1. Juni an die Zapfsäule zu fahren, haben dann doch nicht alle Autofahrer beherzigt. So war das Tankfeld der Jet-Tankstelle in der Hermannsteiner Straße angesichts deutlich günstigerer Preise für Diesel und Benzin gegen 9 Uhr durchgehend gut gefüllt. Auch die Polizei war vor Ort. Allerdings nicht wegen des erhöhten Betriebs an der Tankstelle. "Es handelt sich um eine routinemäßige Verkehrskontrolle der Wachpolizei", erklärte Polizei-Pressesprecher Guido Rehr auf Nachfrage am Mittwochmorgen. Auch sonst seien der Polizei keine Probleme oder Auffälligkeiten an und rund um die Tankstellen gemeldet worden.

In Bewegung waren hingegen die Preise an den Zapsäulen: So lag der Dieselpreis an einer Tankstelle im Stadtgebiet um 9.10 Uhr noch bei 1,81 Euro für den Liter, um 9.25 Uhr dann schon bei 1,86 Euro pro Liter.