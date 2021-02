Viele Kandidaten aber wenig Platz für Wahlplakate

An 17 Orten in der Kernstadt und 15 Plätzen in den Stadtteilen hat die Stadtverwaltung im Vorfeld der Kommunalwahl eigene Plakatwände aufgestellt. Dort dürfen die kandidierenden Parteien kleben. Die Reihenfolge ist auf den Tafeln vermerkt.

Je Standort sind fünf Tafeln mit Platz für je sechs Plakate vorgesehen, drei oben und drei unten. Die linken drei Plakatwände sind für die Wahl zum Stadtparlament (oben) und Kreistag (unten) vorgesehen. Die Reihenfolge gibt die Stadtparlamentswahl vor: CDU, Grüne, SPD, AfD, FDP, Linke, FW, NPD, Die Partei.

Auf den beiden Wänden auf der rechten Seite ist Platz für die Oberbürgermeisterkandidaten in der Reihenfolge CDU, SPD, AfD, FDP, Linke, NPD und (unten) Die Partei. Fünf Felder bleiben leer.

Das Problem bei der Sache: Nicht überall hat die Stadt wirklich fünf Plakatwände aufgestellt, denn der Platz reicht teilweise dafür nicht aus. (pre)