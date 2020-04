4 min

Viele Masken und viel Platz in Bussen und Bahnen

Die meisten Passagiere in Wetzlar und Mittelhessen halten sich an die Vorgabe: Am ersten Tag der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sind in Bussen und Bahnen viele maskierte Gesichter zu sehen.

Von Pascal Reeber und Verena Napiontek