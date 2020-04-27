Viele Masken und viel Platz in Bussen und Bahnen

Ein mittlerweile bekanntes Bild aus einem Stadtbus in Wetzlar: Es sind nur wenige Menschen unterwegs, der Bereich hinter dem Fahrer ist abgesperrt. Neu ist die Maskenpflicht. Die Verkehrsbetriebe weisen durch Aushänge und mit Einblendungen auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und auf Mindestabstand hin. Foto: Pascal Reeber
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FAHRPLÄNE NORMALISIEREN SICH
Parallel zu den Lockerungen im öffentlichen Leben kehrt auch der öffentliche Nahverkehr zur Normalität zurück: Die Überlandbusse der
Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil fahren seit Montag wieder nach dem Regelfahrplan. Im Wetzlarer Stadtbusverkehr soll das Angebot im Laufe der Woche auf das Normalmaß hochgefahren werden.
Im regionalen
Bahnverkehr des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (dort wurde bisher auch werktags nach dem Samstagsfahrplan gefahren) sollen ab dem 4. Mai wieder mehr Bahnen unterwegs sein. Früher ist dies laut RMV betrieblich nicht möglich. Der Nachtverkehr auf der S-Bahn bleibt weiter ausgesetzt. RMV-Sprecherin Vanessa Rehermann rät Fahrgästen, sich grundsätzlich vor Fahrtbeginn online auf rmv.de über die aktuell Situation zu informieren.
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