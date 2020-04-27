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Montag, 27.04.2020 - 18:30
4 min

Viele Masken und viel Platz in Bussen und Bahnen

Die meisten Passagiere in Wetzlar und Mittelhessen halten sich an die Vorgabe: Am ersten Tag der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sind in Bussen und Bahnen viele maskierte Gesichter zu sehen.

Von Pascal Reeber und Verena Napiontek
Ein mittlerweile bekanntes Bild aus einem Stadtbus in Wetzlar: Es sind nur wenige Menschen unterwegs, der Bereich hinter dem Fahrer ist abgesperrt. Neu ist die Maskenpflicht. Die Verkehrsbetriebe weisen durch Aushänge und mit Einblendungen auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und auf Mindestabstand hin. Foto: Pascal Reeber

Ein mittlerweile bekanntes Bild aus einem Stadtbus in Wetzlar: Es sind nur wenige Menschen unterwegs, der Bereich hinter dem Fahrer ist abgesperrt. Neu ist die Maskenpflicht. Die Verkehrsbetriebe weisen durch Aushänge und mit Einblendungen auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und auf Mindestabstand hin. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Ein mittlerweile bekanntes Bild aus einem Stadtbus in Wetzlar: Es sind nur wenige Menschen unterwegs, der Bereich hinter dem Fahrer ist abgesperrt. Neu ist die Maskenpflicht. Die Verkehrsbetriebe weisen durch Aushänge und mit Einblendungen auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und auf Mindestabstand hin. Foto: Pascal Reeber

Ein mittlerweile bekanntes Bild aus einem Stadtbus in Wetzlar: Es sind nur wenige Menschen unterwegs, der Bereich hinter dem Fahrer ist abgesperrt. Neu ist die Maskenpflicht. Die Verkehrsbetriebe weisen durch Aushänge und mit Einblendungen auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes und auf Mindestabstand hin. Foto: Pascal Reeber

Hier ist der Abstand kein Problem: Weil aktuell deutlich weniger Fahrgäste unterwegs sind - im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes teils nur rund 20 Prozent - können sich die Menschen in den Bahnen gut verteilen. Masken werden trotzdem getragen. Foto: Pascal Reeber

Hier ist der Abstand kein Problem: Weil aktuell deutlich weniger Fahrgäste unterwegs sind - im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes teils nur rund 20 Prozent - können sich die Menschen in den Bahnen gut verteilen. Masken werden trotzdem getragen. Foto: Pascal Reeber

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FAHRPLÄNE NORMALISIEREN SICH

Parallel zu den Lockerungen im öffentlichen Leben kehrt auch der öffentliche Nahverkehr zur Normalität zurück: Die Überlandbusse der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil fahren seit Montag wieder nach dem Regelfahrplan. Im Wetzlarer Stadtbusverkehr soll das Angebot im Laufe der Woche auf das Normalmaß hochgefahren werden.

Im regionalen Bahnverkehr des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (dort wurde bisher auch werktags nach dem Samstagsfahrplan gefahren) sollen ab dem 4. Mai wieder mehr Bahnen unterwegs sein. Früher ist dies laut RMV betrieblich nicht möglich. Der Nachtverkehr auf der S-Bahn bleibt weiter ausgesetzt. RMV-Sprecherin Vanessa Rehermann rät Fahrgästen, sich grundsätzlich vor Fahrtbeginn online auf rmv.de über die aktuell Situation zu informieren.

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