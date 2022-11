Viele Verstöße in Wetzlarer Shisha-Bars

Shisha-Bars in Wetzlar hatte eine behördenübergreifende Kontrollaktion im Visier. (© Soeren Stache/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Steuerrechtliche Vergehen, aber auch Mängel bei der Belüftung - bei einer Kontrolle in Wetzlarer Shisha-Bars stellten die Kontrolleure zahlreiche Verstöße fest. Das hat das Ordnungsamt mitgeteilt.

Unter Federführung des Gewerbeaußendienstes des Wetzlarer Ordnungsamts hatte am Freitag, 28. Oktober, die behördenübergreifende Kontrolle in den Shisha-Bars stattgefunden. Beteiligt waren das Sachgebiet "Verkehrswege" des Hauptzollamts Gießen, das Sachgebiet "Arbeitsschutz" vom Regierungspräsidium Gießen, zwei Streifen der Polizeistation Wetzlar, Kriminalpolizei sowie Stadtpolizei und das Bauordnungsamt der Stadt Wetzlar.

Verstöße gab es besonders in Hinblick auf tabaksteuerrechtliche Belange nach dem Tabaksteuergesetz und der Tabaksteuerverordnung, die das Hauptzollamt in eigener Zuständigkeit verfolgt. Aber auch Verstöße gegen die Spielverordnung gab es. Ebenso war vereinzelt zu bemängeln, dass die erforderlichen Abluftsysteme nicht ausreichend waren und es an Kohlenstoffmonoxid-Meldern fehlte.