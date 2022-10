6 min

Vier Aßlarer retten Bäckermeister Hartmut Moos das Leben

Bei einem Trainingsspiel in Berghausen geht es plötzlich um Leben und Tod. Nur, weil in den entscheidenden Momenten richtig gehandelt wird, ist „mit Moos, weiterhin was los“.

Von Timo König Redakteur Wetzlar