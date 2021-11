Vier Fahrzeuge in Auffahrunfall auf A45 verwickelt

Gleich vier Fahrzeuge waren am Mittwochvormittag in einen Unfall auf der Autobahn 45 verwickelt. Symbolfoto: dpa

GIESSEN/LÜTZELLINDEN - Auf der A45 zwischen dem Gießener Südkreuz und der Anschlussstelle Lützellinden ist es am Mittwochvormittag zu einem Auffahrunfall gekommen, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren. Der Verkehr in Richtung Dortmund staute sich zwischenweise über mehrere Kilometer, inzwischen ist die Unfallstelle wieder geräumt.

Wie die Polizei mitteilte, mussten drei Fahrzeuge - ein 56-jähriger Mann aus Gießen in einem VW, eine 57-jährige Frau aus Langgöns in einem Dacia und eine 48-jährige Ford-Fahrerin - verkehrsbedingt bremsen und kamen zu Stillstand. Ein 31-jähriger Fahrer aus Gießen konnte indes mit seinem Audi nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Ford auf. Die Kettenreaktion: Der Ford wurde auf den Dacia geschoben und dieser auf den VW. Der 56-jährige Gießener, die 57-jährige Langgönserin sowie die 48-Jährige zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13 700 Euro. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach entgegen (Tel.: 06033-70435010).