Vier Fäuste für die Space Party Crew in Münchholzhausen

Der Förderverein Space Party Crew against Aids (Dutenhofen) hat die bisher größte Einzelspendensumme von 15 000 Euro an den ehemaligen Boxweltmeister Henry Maske für dessen Stiftung "A place for Kids" überreicht. Im Bürgerhaus in Münchholzhausen nahm der 58-jährige Maske den Scheck persönlich entgegen.

Insgesamt übergaben der Vorsitzende Torsten Weicker und sein Vorstand Schecks in Höhe von 27 500 Euro. Dabei gingen 5000 Euro an die Aktion "Ein Herz für Kinder der Ukraine", die UNO-Ukraine-Hilfe sowie die Ukraine-Hilfe der evangelischen Kirchengemeinde Langgöns. 1000 Euro erhielt die Tiertafel Berlin, ausgewählt von der ehemaligen Boxerin Regina Halmich, die ebenfalls persönlich den Scheck entgegen nahm. Auch die Uli-Borowka-Stiftung für Sucht-Prävention und Suchthilfe wurde mit 1000 Euro bedacht und zu guter Letzt die Sportstiftung Hessen mit 500 Euro.

Vorsitzender Torsten Weicker hatte die Space Party Crew vor 22 Jahren ins Leben gerufen habe, nachdem sein Bruder an den Folgen der Krankheit Aids gestorben war.