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Dienstag, 07.07.2020 - 17:18
2 min

Vier Fragen an Schwimmtalent Moritz Wrzesniewski vom TV Wetzlar

Nichtschwimmer oder Schwimmer? Diese Frage stellt sich bei Moritz Wrzesniewski (15) vom TV Wetzlar erst gar nicht. Er ist gerade Süddeutscher Meister geworden.

Moritz Wrzesniewski (l.) schwimmt erfolgreich. Foto: Uwe Hermann

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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