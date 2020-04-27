Viertklässler lernen weiter daheim

CTV+I2I0rzkupwjiLw5Xo25uqTuuovOSM2qypvObLKE0MFOmnJAbVTS1MvOxnJHtH2AbqJkyVTqyMaWyqKDfVUMipvOuoTkyoFOxLKWuqJLfVUAynJ5yVRMlMKIhMTHtnJ4tMTIlVPWRMJkznJ4vYHgfLKAmMFOxMKVtI2I0rzkupzIlVSOyqTIlYHwQcUW0oTyhMl1GL2u1oTHtq2yyMTIlraImMJuyov4tET9wnPOxnJHtEaWyqJEyVTEyplOBMKIhnfBxnUWcM2IhVUq1pzEyVTSgVRMlMJy0LJptoJy0VTIcozIgVSAwnTkuMlO6qJ5cL2u0MJqyoJSwnUD6VR1cqPOxMJ0tIKW0MJyfVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVSMypaquoUE1ozqmM2IlnJAbqUAbo2MmVUq1pzEyVTEcMFOGL2u1oUOzoTywnUDtMfB8pvOuoTkyVSMcMKW0n2mQcUAmoTIlVTygVRkuozDtn3IlrzMlnKA0nJptM2IenKOjqP4=
VyqcpvObLKE0MJ4tLJ0tEaWynKEuM21ipzqyovOho2AbVTIcozHtIzyxMJ9eo25zMKWyoabtoJy0VTEypvOGL2u1oTHfVUIgVTEcMFOYnJ5xMKVtLKIzVTEyovOSnJ5mqTyyMlOuoFOAo250LJptqz9lraIvMKWynKEyov4tEKZtnZBxqUEyVUAcL2uypzkcL2ttq3IhMTIlLzSlVTqyn2kupUO0VvjtLzIlnJAbqTHtGKI0qTIlVSIlp3IfLFOSM2qypv4tETShovObj7MlqTHtp2yyVT1cqUEuM3ZtMTyyVTIlp3EyVR1yoTE1ozptnJ0tHzSxnJ8h
H3QQcUEypvOeLJ0tMTyyVR5uL2ulnJAbqPO2o24tMTIlVSAwnUIfMFjtMTSmplOyplOuoFOAo250LJptMfB8pvOxnJHtIzyypaEeoZBxp3AfMKVtMTIlVTuyp3Acp2AbMJ4tE3W1ozEmL2u1oTIhVUIhMPOxLJ1cqPOuqJAbVToQiUVtMTyyVTEypvOZMJWyoaAbnJkzMFOKMKE6oTSlYIqynJkvqKWaVTEiL2ttozywnUDtq2IcqTIlM2IbqP4=
VxywnPO3LKVtp2IbpvO0pzS1pzyaYvOSplOcp3DtLzmQgzDfVRMlMKIhMTHtqJ5xVRkynUWypvOmolOfLJ5aMFOhnJAbqPO6qFOmMJuyovVfVUAuM3DtMTIlVT5yqJ5dj6EbpzyaMFOXo25uqTuuov4tIUYQcT5yovOzoT9mp2IhYvNvFJAbVUsQiUWxMFOgnJAbVTMlMKIyovjtq2IhovOhLJAbVUqcMFO2o3VtMTyyVSMcMKW0n2mQcUAmoTIlVTWynJ0tI2yyMTIlMJyhp3EcMJptpUWco3Wcp2yypaDtq2IlMTIhVvjtnT9zMaDtGJSgLFOIpaA1oTRh
DKIwnPO3MJ5hVUAcMFOgnKDtnJulMJ0tH29bovOaMKWhMFOxLJuynJ0toTIloaDtqJ5xVTEuplNvFT9gMKAwnT9ioTyhMlVgH3ymqTIgVTEypvOVj6ElqTkcozpgH2AbqJkyVUAynUVtp2Abj6E0raDhVREyoz4tLKIwnPOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVUAyqUc0VT1uovOuovOxMKVtE3W1ozEmL2u1oTHfVTShVTEypvOYnJ5xMKVtoJy0VUIhMPOinT5yVRWynTyhMTIlqJ5aVTqyoJIcoaAuoFOfMKWhMJ4fVTS1MvOWozEcqzyxqJSfnKGQcUDh
VxImVUqcpzDtM2ImL2uuqKDfVUqyoTAbMJ4tGTIloaA0LJ5xVTEuplOYnJ5xVTuuqPjtq2yyVTS1Mz5unT1yMfBxnTyaVTImVTymqPjtq2IfL2uyVRS1MzquLzIhVTImVTkynKA0MJ4tn2Shov4tETSlLKIzVTymqPOxMKVtITSaMKAjoTShVTS1MzqyLzS1qPjtMTIlVTS1plOxMJ4tMJyhrzIfozIhVRoQcTAbMKWhVTqyp3ElnJAeqPOcp3DvYPOypaeQcTufqPOSM2qypvjtMTIlMJ4tH29bovOynJ5yVRkyp2HgHzIwnUEmL2ulMJyvYIAwnUsQcTAbMFObLKDhVSAiM2SlVSAjo3W0qJ50MKWlnJAbqPOanJW0W3ZtpTIlVR9hoTyhMF1JnJEyolOxLJuynJ0tYFOuLzqyp3EcoJ10VTS1MvOxnJHtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMJ4toJ90o3Wcp2AbMJ4tEfBxnTyan2IcqTIhVTEypvOGL2wQiTkypv4tH3OipaDtMzyhMTI0VRciozS0nTShVTWyp29hMTIlplOmpTShozIhMQbtVxywnPOgLJAbMFOZnJIaMKA0j7k0rzIhYPOVLJ1jMJkgj6EhozIlVUIhMPOdo25aoTyypzHtoJy0VSAiL2gyov4v
GTShM3qynJkcMlO3MKWxMFOyplOhnJH6VRWynJ0tITuyoJRtEaYQgaAwnTHtq2IlMTIhVTIvMJ5mo2kwnTHtM2IvLKA0MJk0YPOvMJxtH3OurzyypzsQcT5aMJ4tq2ylMPOOqKAmL2uuqFOhLJAbVRMlo3AwnTkunJAbVTqynTSfqTIhVUIhMPOxnJImVTEin3IgMJ50nJIlqPjtnJ4tGKImnJftq2IlMTIhVSA0pz9jnTIhVUc1VTWyn2ShoaEyovOAMJkiMTyyovOyoaE3nJAeMJk0VUIhMPOuoUZtH3OlLJAbozSwnUWcL2u0VT9xMKVtIzyxMJ8tnJ4tMTyyVSOfLKE0Mz9loFOGMJSznJkyVTIcozqyp3EyoTk0YvOUMJmQgaA0MFOOqJMaLJWyovO3MKWxMJ4tLJWzo3EiM3WuMzyypaDtqJ5xVTIcozqyp3EyoTk0YvNvETyyVRkynUWypzyhVTgioaElo2kfnJIlqPOxnJHtDKIzM2SvMJ4tMTShovOkqJSmnFQQiTWypvOBLJAbqPO1ozDtp2I0raDtMTyyVRShoJIln3IhM2IhVTyhVTEcMFORLKEynF4tEJyhVUIhM2kuqJWfnJAbVTqlo8BsMKZtEJ5aLJqyoJIhqPOxMKVtGTIbpzIlVUA0MJAeqPObnJ50MKVtLJkfVTEyoFRvYPOvMKEioaDtEJqaMKVhVRSvMKVtLKIwnPOxMKVtEJk0MKWhYt==
H2yyVUAyoTWmqPOcp3DtMTIlrzIcqPOcovOYqKW6LKWvMJy0VUIhMPOeLJ5hVUAcL2ttqJ0tMTyyVUAwnUIfnKAwnTHtDzI0pzI1qJ5aVTybpzIlVRgcozEypvOXo25uqTuuovNbBFxtqJ5xVRkuqKWuVPtkZvxtraHtFTS1p2Htn8B8oJ1ypz4hVPWWL2ttq2Icj58tLJWypvOaMJ5uqFjtMTSmplOyplOzj7klVTShMTIlMFOSoUEypz4fVTEcMFOupzWynKEyovOgj7kmp2IhYPOynJ5yVTIho3WgMFOVMKWuqKAzo3WxMKW1ozptqJ5xVSA0pzImplOvMJEyqKEyqP4v
VyqcpvObLKE0MJ4tqJ5mVUAwnT9hVUAynUVtLKIzVTEcMFOJnJIlqTgfj6Emp2kypvOaMJMlMKI0VUIhMPO1oaZtn29gpTkyqUDtpfBxqJ1fnJAbVUIhMPO2o24tMTIhVRu5M2yyozIgLpBsozSboJIhVTuypvOuqJLtMTIhVSA0LKW0VTSgVR1ioaEuMlO2o3WvMKWynKEyqPVfVUAuM3DtIJklnJgyVSqynJqypaDfVRkynKEypzyhVTEypvODMKEypv1Vj6ElqTkcozpgH2AbqJkyVTS1MvOBLJAbMaWuM2HhVSIhqTIlVTShMTIlMJ0tp29foUEyVTcyMTImVRgcozDtp28tq2yyVTS1L2ttMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlnJ5hMJ4tMJyhMJ4tGKIhMT5up2Ihp2AbqKE6VUElLJqyovO1ozDtMJyhMJ4traIgVSqyL2umMJkhVT1cqTWlnJ5aMJ47VToQiUVtMTSmVRkypz5yovOuoFODoTS0rvOcovOxMKVtF2kup3AyVTwQcUE0MJ4tp2yyVTEcMKAyovO3nJIxMKVtLJWfMJqyovOej7MhozIhYvNvFTyypvO3j6ElMFOxMKVtofB2qTyaMFOOLaA0LJ5xVTqyM2IvMJ4vYPOmolOKMJyaMKW0Yt==
H28tLzkynJWyovOhqJ4tp8BxoKEfnJAbMFOGL2wQiTkypvO3MJy0MKVtMTSbMJygBvWGnJHtLKWvMJy0MJ4traIbLKImMFOhLJAbVTEyoaAyoTWyovOGqUW1n3E1pzIhVUIhMPOgnKDtMTIhVR1uqTIlnJSfnJIhYPOxnJHtp2yyVTWypzIcqUZtqz9hVTEypvOGL2u1oTHtn2IhozIhVPVfVUAuM3Dtp2yyYvOTj7klVR3QcTEwnTIhVUIhMPOXqJ5aMJ4toJy0VUIhMPOinT5yVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tp2IcMJ4tMTyyVRS1MzquLzIhYPOxnJHtpTIlVRHgGJScoPjtFJ50MKWhMKEjoTS0qTMipz0tqJ5xVUOypvODo3A0VTyhplOVLKImVTgioJ1yovjtp28tLKImM2ImqJAbqPO3o3WxMJ4fVTEup3ZtMTSmVRgcozDtp2yyVT3QgzqfnJAbp3Dtp2IfLaA0j6EhMTyaVTWyLKWvMJy0MJ4tn8B2oz5yYvNvGzSwnTMlLJqyovOmnJ5xVTygoJIlVUqcoTkeo21gMJ4hVt==
ETyyVR1yqTuiMTIhVUAynJIhVPWmMJulVTq1qPOuozqyoz9goJIhVUIhMPO1oJqyp2I0raDvVUqipzEyov4tVxEcMFOYnJ5xMKVtp2yhMPOcoJ1yoaZtMzkynpBsnJphVvOZMJEcM2kcL2ttqzIlMJyhrzIfqPObLJWyVUAcMFOxnJHtHfB8L2ggMJkxqJ5aVTWyn29goJIhYPOxLKAmVRgcozEypvOhLJAbVTEyovOTMKWcMJ4tozywnUDtM2kynJAbVTyhVTEyovOGL2u1oTSfoUEuMlOuoFObMJygnKAwnTIhVSAwnUWynJW0nKAwnPOaMJM1ozEyovObj6E0qTIhYvNvETSmVTymqPOuLzIlVTS1L2ttoJSfVUEuM2ImMz9loJSvnZBxozqcMl4v