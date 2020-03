Virus-Thriller ist nun Wirklichkeit

Jetzt teilen:

Wetzlar (mbon). Ein bisher unbekanntes Virus breitet sich in Deutschland aus und legt innerhalb kürzester Zeit alles lahm. Schulen und Kindergärten werden geschlossen, ein niesendes Kind wird zur gefürchteten Bedrohung, Angst breitet sich aus.

Die Nachrichten im Internet und die damit verbundene Panik verbreiten sich schneller, als der menschliche Verstand begreift. Als die Nordsee-Fähre Emden verlässt, ist noch alles in Ordnung, wenig später soll sie auf Borkum nicht mehr anlegen dürfen, weil die Bewohner sich abschotten wollen. Eine Bürgerwehr formiert sich, ein Mensch stirbt.

In seinem 2010 veröffentlichten und heute neu erscheinenden Thriller "Todesbrut" entwirft Klaus-Peter Wolf ein sich rasant entwickelndes, beängstigendes Szenario angesichts einer sich schnell verbreitenden Krankheit. Fast ebenso schnell liest man den mit 480 Seiten nicht gerade schlanken Thriller, fassungslos über die Parallelen, die man zu der aktuellen Situation erkennt. Es ist beinahe so, als hätte Wolf vor zehn Jahren eine besonders düstere Vision gehabt, die jetzt in etwas milderer Form Realität wird.

Klaus-Peter Wolf
Todesbrut
Loewe Verlag, 480 Seiten, 9,95 Euro (Taschenbuch).

Dabei ist es nicht nur das Virus, von dem die Gefahr ausgeht, es ist das Unberechenbare in jedem Menschen, das angesichts einer Ausnahmesituation an die Oberfläche drängt. Wolf spielt in seinem Katastrophen-Thriller mit Charakteren und Situationen und lässt seine Leser dabei nicht zur Ruhe kommen.

Fazit: Packender Lesestoff für Menschen mit starken Nerven.