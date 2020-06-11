Donnerstag, 11.06.2020 - 14:00
3 min
Volkshochschule Wetzlar startet ins Sommerprogramm
Von Manuela Jung
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ANMELDUNG
Anmeldungen für das Sommersemester sind aus gegebenem Anlass online unter www.vhs-wetzlar.de erwünscht. Hier gibt es auch das gesamte Angebot zum Einsehen.
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