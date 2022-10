Volle Straßen und Plätze zum Wetzlarer Gallusmarkt

Der Ansturm der Massen ist beim Gallusmarkt dieses Mal ausgeblieben. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - War der Gallusmarktbesuch am Freitag angesichts des Wetters noch verhalten, so hat er am Samstagnachmittag deutlich angezogen. Volle Straßen und Plätze zeugen davon, dass die über 700 Jahre alte Marktveranstaltung auch heute beliebt ist. "Endlich wieder etwas los und eine volle Stadt", kommentiert Manfred Herr das Geschehen, als er mit seiner Frau Ulrike durch die Straßen der Altstadt schlendert.

Unter den Verkaufsständen sind auch einige Service-Klubs zu finden. Sie haben an der alten Lahnbrücke und auf dem Haarplatz gemeinsam ihre Buden stehen.

Zahlreiche Service-Klubs mit breitem Angebot

Die Lions Wetzlar haben einen hervorragenden Platz zwischen Lahnbrücke und Hospitalkirche. Es gibt Wildwurst und Wildgulasch, frische Waffeln sowie Getränke. Jutta und Rüdiger Benk sind zufrieden mit dem Standort, kommen doch viele Menschen auf dem Weg zur und von der Lahninsel an dem Stand vorbei. Der Erlös der Gallusmarkt-Aktion geht in Projekte der Suchthilfe, Menschen für Kinder, die Stiftung Alte Menschen in Not, die Musikschule und den Kinderschutzbund.

Nicht ganz so zufrieden sind die Damen vom Zonta Club. Ihr Stand ist nur mit Mühe zu finden, denn auf dem Parkplatz zwischen Hospitalkirche und Paulaner-Gaststätte sind die Lieferwagen von Standbetreibern abgestellt und versperren die Sicht auf die Klubs.

"Ich bin sauer auf die Stadt", erläutert Margret Piel. Nur wer sich durch die Lieferwagen hindurch kämpft, kommt bei den Ständen im hinteren Teil des Parkplatzes an. Besser wäre ein Weg, der zu den Buden leitet. Die Zonta-Damen haben Liköre, selbst gemachte Öle, Pesto und Müsli-Riegel, gehäkelte Tiere und Hunde-Leckerli, deren Erlös für das Frauenhaus und das Hospiz Haus Emmaus bestimmt ist.

Suppen, selbst gebackenen Kuchen, Bratwürste und Getränke reichen die Mitglieder des Rotary Clubs. Ihr Präsident Lennert Schultz weist auf einen Fußballkicker hin, den die Besucher Open Air nutzen können. "Unser Erlös fließt vor allem in das Sportlerfestival für Kinder und Jugendliche mit Downsyndrom im kommenden Jahr". Die Round Tabler servieren Waffeln, Apfelsaft aus selbst gepflückten Äpfeln. Präsident Christian Schreier erläutert, dass der Erlös in Spielzeug für die Vitoslinik zu Weihnachten geht sowie in den Weihnachtskonvoi, der Päckchen aus Kindertagesstätten und Schulen zu Kindern in Osteuropa fährt.

Ganz am Ende des Platzes ist der Lions Club Wetzlar-Solms zu finden, der sich erst zum zweiten Mal beim Gallusmarkt präsentiert. Chili con Carne, Würstchen, Punsch und Cocktails finden Abnehmer. "Mit dem Erlös finanzieren wir den Einsatz der Marburger Lahntaucher hier in Wetzlar. Sie holen Unrat aus dem Fluss und sorgen so für eine saubere Umwelt", erläutert Präsident Sören Schneider. Auch der Frauen-Service-Klub Inner Wheel Gießen-Wetzlar ist auf dem Platz zu finden. Selbstgemachte Marmeladen, Käsewürfel und Minipfannkuchen, sogenannte Poffertjes, locken zum Verzehr. Dr. Ulrike Brückner weist darauf hin, dass der Erlös für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf ist. "Ich finde es eine tolle Sache, dass wir Service-Klubs alle an einem Ort stehen". So lerne man sich besser kennen und gäbe ein einheitliches Bild an die Besucher ab.

In der Stadt ist auch ein Stand der Lebenshilfe zu finden, die Werbung für ihre Weihnachtstombola macht. Außerdem ist der Gallusmarkt auch ein kleiner Autosalon. Auto Müller, das Autohaus Di Leonardo und andere gehören zu den Ausstellern. Es gibt also viel zu entdecken.

Auch am letzten Tag ist noch einiges geboten

Am Sonntag geht der Gallusmarkt weiter. Auf der Lahninsel, in den Straßen vom Forum über den Karl-Kellner-Ring bis in die Altstadt mit 125 Buden und Verkaufsständen. Ab 13 Uhr lockt die Wetzlarer Geschäftswelt zudem mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Ebenfalls ab 13 Uhr gibt es böhmische Blasmusik von den "Falkenauer 5" Open Air auf der Lahninsel. Dort sind auch vier Fahrgeschäfte zu erleben, Schieß- und Wurfbuden sowie Angebote zum Essen und Trinken.

Zum Abschluss des Marktes wird etwa um 19.30 Uhr ein Feuerwerk entzündet. Dazu wird der Fußweg neben dem Stadion ab 19 Uhr gesperrt. Auch der Karl-Kellner-Ring wird durch die Polizei für die Zeit des Höhenfeuerwerks aus Sicherheitsgründen für den Durchgangsverkehr dichtgemacht.

Dieses Video ist bei der Eröffnung des Gallusmarkts am Donnerstag entstanden.