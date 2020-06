Voller Leidenschaft der Musik gewidmet

So kannte man Martin Knell.? Archivfoto: Lothar Rühl

Wetzlar. Erneut müssen wir von einem Streiter für das Schöne, Wahre und Gute Abschied nehmen: Martin Knell ist im Alter von 78 nach einer Krankheit gestorben. Und erneut überlegen wir, wie wir einen außergewöhnlichen Menschen in Erinnerung behalten möchten. Nun, mir fällt das leicht: Als agilen Wirbler, der sich voller Schwung und Leidenschaft der Musik widmete, und der im Bunde mit seiner Frau Ingrid und dem Wetzlarer Kammerorchester für die Reihe "Oper im Kloster" steht.

2017 konnten sie das 25-Jährige dieses besonderen Musikgenusses feiern. 2019 brachten sie Goethes "Faust" und Mozarts Musik zusammen. "Es ist der helle Wahnsinn", hatte Knell das Vorhaben in unserem Gespräch genannt. Ja, es gehört eine gute Portion Wahnsinn - oder sagen wir lieber Enthusiasmus - dazu, wenn man sich Jahre auf ein Ereignis vorbereitet und sehr viel Mühe, Fleiß und Arbeit in ein Projekt steckt, das nicht nur den Besuchern Freude schenkt. Denn wie stand doch in der Traueranzeige: "Wir gaben uns die Kraft, unsere Träume zu leben." Schön, wer das von einander sagen kann.

Die Musik bestimmte Martin Knells Leben. Er studierte Musik und Theologie, war Musiklehrer, bildete an der Universität Gießen Lehrer aus. Er gründete 1973 das Wetzlarer Kammerorchester und leitete es seitdem. Von 1982 bis 2011 leitete er auch das Orchester der TU Darmstadt und erhielt für seine Verdienste um das musikalische Leben dieser Universität 2007 die "Erasmus-Kittler-Medaille". Und die Stadt Wetzlar ehrte ihn 2010 mit der Lotte-Plakette.

Konzertreisen mit verschiedenen Orchestern führten ihn nach England, Italien, Zypern, Russland, USA, Österreich und Rumänien. 1997 wird er Gastdirigent von Berufsorchestern in Osteuropa, dirigierte das Radio-Sinfonieorchester Bukarest sowie die Schnittke-Philharmonie in Saratow. Für seinen Einsatz zur Entwicklung der internationalen Beziehungen und seine Arbeit mit dem dortigen Universitätsorchester ernannte ihn die S.W. Rachmaninow-Hochschule für Musik und Pädagogik Tambow 2004 zum Professor h.c. Eine gleiche Auszeichnung erhielt der Wetzlarer 2010 durch die Musikhochschule Saratow.

Viel gibt es zu sagen über Martin Knell, eines soll noch erwähnt werden: Der Vollblutmusiker hat über Jahre für diese Zeitung ebenso zuverlässig wie fundiert und pointiert über Konzerte geschrieben. Er dürfte aber als jemand in Erinnerung bleiben, der mit "seiner" Musik die Welt ein Stück reicher gemacht hat.