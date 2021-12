Vollsperrung am Forum vergrößert Chaos in Wetzlar

Schäden am Kreisverkehr vor dem Forum machen eine Vollsperrung nötig. Der Schwerverkehr, der seit einigen Tagen nicht mehr über die Taubensteinbrücke fahren darf, muss nun mitten durch die Stadt. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Das Verkehrschaos in Wetzlar, verursacht durch die Sperrung der Taubensteinbrücke für Lastwagen, wird noch größer: Auf der Umleitungsstrecke durch die Wolfgang-Kühle-Straße sind Schäden aufgetreten. Die Straße ist gesperrt, sämtlicher Verkehr muss nun über Garbenheimer Straße, Brückenstraße und Buderusplatz zum Gloëlknoten rollen.

Die Entscheidung zur Sperrung ist am Vormittag gefallen. Vermutlich durch den starken Lastwagenverkehr seit Sperrung der Taubensteinbrücke waren am Kreisverkehr vor der Parkhausausfahrt des Forums Schäden aufgetreten. Hochgestellte Bordsteine haben nach Angaben der Stadt bereits mehrere Autos beschädigt. Weil Gefahr im Verzug ist, fiel die Entscheidung zur Vollsperrung, berichtet Pressesprecher Eckhard Nickig.

Die Umleitungsbeschilderung für den Schwerverkehr, der die Taubensteinbrücke seit einigen Tagen nicht mehr nutzen darf, wird nach Angaben der Stadt nun angepasst. Umgeleitet wird ab der Abfahrt Garbenheim durch Garbenheimer Straße und Brückenstraße. Vorgesehen ist, die Ampeln an der Brückenstraße und am Buderusplatz umzuprogrammieren, damit der Verkehr auf der Umleitung längere Grünphasen erhält. Zu Verzögerungen dürfte es aber trotzdem kommen. Die gibt es auf dieser Strecke schon ohne zusätzlichen Schwerverkehr.

Das städtische Tiefbauamt wird die Schäden am Kreisverkehr in der Wolfgang-Kühle-Straße nun zunächst provisorisch beheben. Man hoffe, die Vollsperrung im Idealfall noch im Laufe des Tages aufheben zu können, so Nickig. Auch die Zufahrt ins Parkhaus bleibe bis zur Reparatur der Schäden geschlossen.