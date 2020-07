Vollsperrung in Dutenhofen ab Montag

Symbolfoto: dpa

WETZLAR-DUTENHOFEN - In Dutenhofen beginnt am Montag die grundhafte Erneuerung der Grabenstraße. Die Fahrbahn, aber auch die darunter verlaufenden Versorgungsleitungen sind kaputt und werden saniert.

Bevor der Verkehr über eine glatte neue Oberfläche rollen kann, stehen aber erst einmal Umwege ins Haus. Die Grabenstraße wird für die Sanierung zwischen der Garbenheimer Straße und dem Pendlerparkplatz am Bahnhof voll gesperrt, dadurch muss der Verkehr in Richtung Lahnau/Garbenheim und zur B49 eine Umleitung fahren.

Diese führt für den Verkehr mit Ziel Lahnau/Garbenheim über Heuchelheim nach Atzbach und ist ausgeschildert. Wer auf die B49 will, kann diese Umleitung ebenfalls nutzen oder direkt zur Auffahrt Wetzlar-Süd der A45 fahren. Eine separate Umleitung in Richtung A45 wird jedenfalls nicht ausgeschildert.

(Grafik: Steinhaus)

In der Gegenrichtung, also aus Lahnau, Garbenheim und von der B49 nach Dutenhofen, soll es keine Einschränkungen geben.

Voraussichtlich bis in den Herbst dauern die Arbeiten in der Grabenstraße, an die sich nach jetzigem Stand drei weitere Bauabschnitte in der angrenzenden Bahnhofstraße anschließen. Auch hier werden nach Angaben der Stadt Sperrungen nötig, die Umleitung über Heuchelheim und Atzbach soll während aller Abschnitte durchgehend bestehen bleiben.

Von den Arbeiten ist auch die Stadtbuslinie 11 (Wetzlar - Gießen) betroffen. Sie kann die Haltestelle am Dutenhofener Bahnhof während der Bauzeit nicht anfahren. Dafür wird in der Wellergasse eine Ersatzhaltestelle in der Nähe des Bahnhofs eingerichtet.

Im Bauprogramm der Stadt sind für die Arbeiten in der Graben- und Bahnhofstraße Gesamtkosten von rund einer Million Euro veranschlagt.