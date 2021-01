Vom Ende des Geldes

Thomas Le Blanc gewährt einen kleinen Einblick in die Zukunft unseres Alltags, wie er schon in wenigen Jahren aussehen könnte. Gewonnen sind diese feuilletonistisch erzählten Szenarien aus der modernen Science-Fiction-Literatur

Thomas Le Blanc ist selbst Schriftsteller, Lektor und Herausgeber, außerdem Gründer der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar, die die weltweit größte Sammlung an phantastischer Literatur beherbergt. Er zeichnet für den Forschungsbereich "Future Life" verantwortlich. Hier werden große deutsche Unternehmen in ihrer Zukunftsstrategie und bei der Entwicklung neuer Angebote beraten, indem Ideen aus der Science-Fiction-Literatur mittels wissenschaftlicher Studien weitergegeben werden. Informationen und Kontakt unter www.phantastik.eu