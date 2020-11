Vom Liebfrauenberg zum Kornmarkt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wetzlar. Zwischen Eisenmarkt und Kornmarkt entstand – großräumig gesehen – das Motiv der 856. Folge unseres historischen Bilderrätsels „(Er)kennen Sie Wetzlar?“.

Das Foto von Heinz-Norbert Pauli entstand zwischen Gewandsgasse und Schuhgasse mit Blick auf die Rückseite der damaligen Kornmarkt-Häuser. Heute sieht es dort ganz anders aus und weitere schwerwiegende Eingriffe stehen bevor. Die geplanten „Domhöfe“ werden auch den Bereich zwischen Liebfrauenberg und Kornmarkt nachhaltig verändern.

Hier einige Ausschnitte aus den Zuschriften der Rätselfreunde. Holle Klein: „Das Foto zeigt die beiden schmalen Fachwerkhäuser am Kornmarkt neben dem Brunnen, von denen das linke Originalhaus abgerissen und in die USA verbracht wurde. Rechts am Bildrand befindet sich das Haus mit dem ,Landsknecht‘ im Kellerbereich. Das Haus im Durchblick dürfte das Querhaus zum Viseum am Kornmarkt sein.“ Klaus Rannow: „Das Foto zeigt nach meiner Meinung den frei gewordenen Platz zwischen Gewandsgasse und Schuhgasse. Zwischen den Häusern hindurch ist das Geländer vom Kornmarkt zu sehen. Rechts ist die Engelsgasse zu erkennen.“ Klaus Neumann: „Der Fotograf dokumentierte die Rückseiten der beiden erhaltenswerten Häuser. Das sogenannte ,Reichsapfelhaus‘ wurde in diesem Zusammenhang total entkernt und mit etlichen Stützen vor dem Umfallen gesichert. Das vom Kornmarkt aus rechts daneben stehende Haus wurde abgebrochen und durch einen weitgehend originalen Neubau ersetzt. Der auf dem Bild zu sehende schmale Durchblick ist noch heute erhalten, aber nicht begehbar. Der Neugestaltung dieses Bereiches fiel auch der direkte Straßenverlauf von der Rosengasse zum Liebfrauenberg / Brodschirm / Gewandsgasse zum Opfer. Heute können diese Verbindung nur noch Fußgänger durch einen schmalen Durchlass nutzen. Ganz rechts im Bild sieht man einen Teil des Hauses, in dem die Gastwirtschaft ´Zum Landsknecht´ beheimatet ist. In der Bildmitte sieht man das Haus, das oberhalb des heutigen Museums Viseum noch unter Putz versteckt ist. Jetzt strahlt es wieder in seinem wunderschönen Fachwerk.“

Franz Rauner: „ Am rechten Haus, erbaut 1607, konnte man nach der Auskernung und vielseitigen Abstützungen das alte Haus mit seinem Fachwerk erhalten. Es trägt die Anschrift Engelsgasse 2. Da bis 1774 die Wetzlarer Häuser keine Hausnummern trugen, war es an den schönen Schnitzzeichen ,Zur Sonne‘ und ab dem 18. Jahrhundert ,Zum Reichsapfel‘ zu erkennen. Das Haus hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil hier noch im 19. Jahrhundert die Brauerei und Gastwirtschaft Schäfer war. Zwei Söhne wanderten um 1840 nach Amerika aus und gründeten in New York eine große Brauerei, die mit dem Bild des Reichsapfels warb. Die Original-Haustür wurde 1966 als Geschenk für den Seniorchef in die USA gebracht. Die Familie Schäfer verkaufte das Brauereiunternehmen 1968 an die große Papst-Brauerei, die aber immer noch Schäfer-Bier braut, das als Amerikas ältestes Lagerbier gilt. Zwischen den beiden Anwesen auf dem alten Foto schaut das 1606 errichtete – auf der Aufnahme noch verschieferte Haus - am oberen Rand des Kornmarkts mit der Anschrift Obertorstrasse 28 hervor. Hier kann man verschiedene Fachwerkzierformen entdecken. Was wird die Zukunft bringen? Das große barocke Wohnhaus Gewandsgasse 21 ist eigentlich ein Kulturdenkmal. Aber es sieht so schlecht aus, dass es wohl den Domhöfen weichen muss, deren Bebauung über den Liebfrauenberg hinweg bis zur Schuhgasse vordringen wird.“

Buchgewinner ist heute Holger Ströhmann aus Greifenstein. Folge 857 des Bilderrätsels erscheint am Samstag, 28. November.