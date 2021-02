Vom Rathaus zur Tourist-Information

Ein Haus mit einer ungewöhnlich interessanten Geschichte ist das Gebäude Domplatz 8, in dem sich heute die Wetzlarer Tourist-Information befindet. Foto: Stadtarchiv

WETZLAR - Ein Haus im Schatten des Doms, das wie nur wenige in Wetzlar eine wechselvolle Geschichte hat, war das Motiv der 867. Folge unseres historischen Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?". Die Geschichte des Anwesens Domplatz Nummer 8 reicht einige Jahrhunderte zurück: vom ersten Kaufhaus der Stadt über Rathaus, Standesamt und Fundbüro bis zum heutigen Info-Büro.

Michael Nedbalek: "Das Bild zeigt das sechste Rathaus der Stadt Wetzlar, in dem sich heute die Tourist-Info befindet. An dieser Stelle standen vorher einige Rathäuser, das gezeigte Haus wurde nach dem großen Brand von 1779 erbaut. Dieser Brand erfasste fast alle Häuser am Buttermarkt. Dieses Haus blieb dann Rathaus bis 1911, dann zog der Stadtrat in die Hauser Gasse."

Holger Ströhmann: "In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde hier das 'städtische Kaufhaus' errichtet; eine Zollstation, in der alle Waren der durch Wetzlar ziehenden Kaufleute und Handwerker gewogen, gemessen und besteuert wurden. Daran erinnert das links des Eingangs angebrachte Modell der Wetzlarer Elle (2 Fuß, 57,6 Zentimeter)."

Monika Glöckler: "Auf dem Foto sieht man ein historisches Haus auf dem Domplatz, der einst ein wichtiger Handelsplatz war. Es hat schon vielerlei Behörden beherbergt. Es war Rathaus, Kaufhaus dann Standesamt und jetzt Tourist-Information. Links neben dem Eingangsportal ist eine Metallstange in der Mauer zu erkennen: die Wetzlarer Elle. Das ist das Maß, mit dem man im früheren Kaufhaus Stoffe vom Ballen abmessen konnte."

Klaus Neumann: "Im Jahr 1779 ging die gesamte Häuserfront, samt Rathaus von der linken Ecke zur Schwarzadlergasse bis hin zur Baugasse in Flammen auf. Zur damaligen Zeit vernichtete der 'Rote Hahn' einige Straßenzüge in Wetzlar. Wenn man bedenkt, welche Möglichkeiten der damaligen Feuerwehr zur Verfügung standen, grenzt es an ein Wunder, dass nicht die gesamte Altstadt mehrfach in Schutt und Asche versank. Nachdem das Rathaus in die Hauser Gasse umgezogen war, beherbergte dieses schöne Gebäude unter anderem, die Stadtbücherei und auch das Standesamt, in dem ich im Februar 1967 getraut wurde. Zur gesamten Häuserfront von links nach rechts kann man sagen, dass der Wiederaufbau ganz im Stil der damaligen Zeit erfolgte - die Fensterreihen erinnern im weitesten Sinne an eine Kaserne."

Die "Wetzlarer Elle"

misst 57,6 Zentimeter

Franz Rauner: "'Wir stellen unser Rathaus zur Verfügung'. So warb das durch den Stadtbankrott arm gewordene Wetzlar um die Verlegung des Reichskammergerichts, das 1689 von den Franzosen aus Speyer vertrieben worden war. Und tatsächlich stach man damit die Mitbewerber Dinkelsbühl, Schweinfurt, Friedberg und Mühlhausen aus - bis 1806 blieb das damals höchste deutsche Gericht in der Domstadt. Die Bausubstanz des mittelalterlichen Hauses war aber so schlecht, dass schon 30 Jahre später der rückwärtige Teil einstürzte. Und 1779 legte eine arme Frau aus der Baugasse, die ihre Wohnung räumen sollte, Feuer, das alle Häuser am Buttermarkt bis zur Schwarzadlergasse in Schutt und Asche legte."