Von der Wollspinnerei zur Lahnhof-Brache

Das Leitz-Werk (l.) ist längst Geschichte. Foto: Sammlung Lothar Franz

Wetzlar. Ein prägendes Beispiel, wie sich das Stadtbild verändern kann, zeigte die 848. Ausgabe unseres Bilderrätsel "(Er)kennen Sie Wetzlar?", die auf ein großes Echo gestoßen ist. Hier Ausschnitte aus den Zuschriften:

Reiner Bettinger: "Das ist die ehemalige Spinnerei, zuletzt ein Nebenwerk der Firma Leitz, in dem unter anderem Diaprojektoren gebaut wurden. (...) Danach war es der Lahnhof, der jetzt auch schon Geschichte ist."

Klaus Neumann: "Das Bild zeigt eine ungewohnte Sicht auf die Spinnerei und Weberei KG Wetzlar, die sogenannte Wollspinnerei. (...) In den 1960er Jahren übernahm die Firma Ernst Leitz Wetzlar GmbH den gesamten Gebäudekomplex und verlagerte ihre Fertigung von Projektoren mit allem, was dazu gehörte dorthin. (...) Einige Mitarbeiterinnen der Wollbude, wie sie auch hieß, wurden von Leitz in die Fertigung übernommen. In der neuen Umgebung nannte man die Damen scherzhaft die ,Wollmäuse´. Jahre später (...) (errichtete) ein Investor (...)dort den überdachten Lahnhof (...). Nun ist die gesamte Bebauung dem Abrissbagger zum Opfer gefallen. Als Nächstes soll dort eine große Wohnanlage entstehen (...). Aber: das Stadthaus am Dom nicht vergessen - es sollte sicher auch länger halten!" Bernhard Rösch hat ganz spezielle Erinnerungen: "Das alte Foto zeigt das ehemalige Werk am Bahnhof der Firma Ernst Leitz, ursprünglich die Heberling´sche Spinnerei und Weberei. Ein leider inzwischen verstorbener Kollege war mit mir der letzte dort beschäftigte Mitarbeiter. (...) Die Strom- und Wasserversorgung war bereits abgestellt, sodass wir mit einem von Fenster zu Fenster verlegten Kabel aus dem benachbarten Kaufhaus KaWe uns Strom für ein Heizöfchen besorgten (...). Als dann an einem Montag der Bagger kam, um das gesamte Werk abzureißen, konnte ich das am Balkon des Verwaltungsgebäudes befindliche Firmenschild retten (Ernst Leitz Wetzlar GmbH, Werk am Bahnhof), das sich heute in Privatbesitz befindet."

