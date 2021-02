Von Friseuren, Wohnungswucher und Corona-Ärger

Im Zentrum des Interesses stand in der vergangenen Woche ganz klar der Großbrand in Oberscheld. Ansonsten war das "Klick-Verhalten" der Leser vielfältig. Fotos: Birkenstock, Linker, Fritsch, Tanja Eckel, dpa.

WETZLAR - Welche Nachrichten und Geschichten haben die Leser in der letzten Februarwoche am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Es war die Großnachricht des vergangenen Wochenendes: In Oberscheld war die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein Feuer hatte die Glück-Auf-Halle zerstört. Ganz hart hat es den dort angesiedelten Carnevalsverein getroffen

Die Glück-Auf-Halle in Dillenburg-Oberscheld muss nun abgerissen werden. (Fotos: Birkenstock)

Bei einem Unfall zwischen Laufdorf und Bonbaden war am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Die Kreisstraße musste in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Montag

Der Traum vom Eigenheim in Wetzlar wird zunehmend unerschwinglich: Laut Trendmeldung zum Immobilienmarkt 2020 steigen die Preise in der Domstadt weiter deutlich an - trotz Corona.