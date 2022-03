Von Herborn nach Naunheim: 31 Kilometer "Laufen fürs Leben"

Nach zwei Benefizläufen 2020 und 2021 für das Hospiz in Wetzlar, geht es diesmal um Spenden zugunsten der Breitscheider Ukrainehilfe: Die Ultraläufer Max Vor (links) und Christopher Maage hoffen für Samstag auf viele Mitstreiter und Spender. Foto: Philipp Reichel

HERBORN/WETZLAR - Die beiden heimischen Ultraläufer Christopher Maage und Max Vor machen sich am Samstag, 2. April, wieder für einen guten Zweck auf den Weg und hoffen dabei auf große läuferische und finanzielle Unterstützung ihrer Aktion zugunsten der Ukrainehilfe Breitscheid.

Warum?

Die Läufer wollen ein Zeichen setzen gegen Krieg, Gewalt und Vertreibung. Sie solidarisieren sich mit den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten.

Wer?

Alle verbinden die gleiche Leidenschaft und das gemeinsame "Laufen für das Leben". Das Format entstand durch Initiative von Maage und Vor im Dezember 2020. Damals fand der erste Spendenlauf "Laufen fürs Leben" zugunsten des Hospizes in Wetzlar statt. Dabei wurde der gesamte Verlauf der Dill abgelaufen und eine Strecke von 60 Kilometern zurückgelegt. Im Oktober 2021 gab es eine Neuauflage.

Wie?

Jeder Läufer sammelt eigene Spendenpaten. Dabei können Verwandte, Freunde oder Kollegen die Aktion durch eine Spende unterstützen. Dies kann eine feste Summe oder ein Betrag pro gelaufenem Kilometer sein. Die Spendenpaten überweisen den entsprechenden Betrag direkt an die Ukrainehilfe in Breitscheid mit dem Betreff "Laufen fürs Leben".

Woher - wohin?

Start ist am Samstag um 10 Uhr am Herborner Marktplatz. Die 31-Kilometer-Strecke folgt der Dill Richtung Wetzlar und endet an der Naunheimer Mühle. Die 31 Kilometer stehen symbolisch für die 31 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine. Es ist jedem Teilnehmer freigestellt, ob er die gesamte Strecke oder nur ein Teilstück mitlaufen möchten.

Auf Basis des angestrebten Tempos von zehn Kilometern pro Stunde ergeben sich folgende Zwischenstopps: 10.30 Uhr Sinn ("Laufstil"), 11 Uhr Katzenfurt (Radweg Richtung Dillheim) , 11.30 Uhr Ehringshausen (Bahnhof), 12 Uhr Aßlar (Sportplatz), 12.30 Uhr Wetzlar (Dillmündung), 13 Uhr Niedergirmes (Campingplatz), 13.10 Uhr Naunheim (Mühle).

In Katzenfurt und Aßlar gibt es eine kleine Verpflegungsstelle. Der Spendenlauf findet auch bei Regen statt.