Von Jugendlichem in Wetzlar Geld verlangt

WETZLAR - Ein Unbekannter hat in Wetzlar am Freitagabend, 28. Oktober, einen Jugendlichen angesprochen und verlangt, dieser solle sein Bargeld herausgeben. Erbeutet hat er dabei 15 Euro.

Nach Angaben der Polizei war das 15-jährige Opfer in der Parkanlage in der Konrad-Adenauer-Promenade in Wetzlar unterwegs. Gegen 20.55 Uhr wurde er von dem Unbekannten angesprochen, der ihm zunächst sein Handy abnahm.

Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung

Der Dieb forderte dann den Jugendlichen auf, seine Taschen zu leeren und ihm den Inhalt auszuhändigen. Der Jugendliche übergab dem Täter eingeschüchtert 15 Euro Bargeld, das Smartphone bekam er daraufhin zurück. Der Unbekannte flüchtete.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nach dem bisher unbekannten Täter. Bei diesem soll es sich um einen 15 bis 16 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Jugendlichen mit massiger Statur handeln, der mit Akzent sprach. Er trug einen Oberlippenbart und hatte schwarze Haare. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Basecap, schwarzer Weste, schwarzer Jogginghose, schwarzen Sneakern sowie einer schwarzen Crossbodytasche und einer Mund-Nase-Bedeckung.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 06441-9180 entgegen.