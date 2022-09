Von Wetzlar aus helfen und von den Ärmsten lernen

Positives Beispiel: Kleinbäuerin Merina Khatun aus dem Dorf Kaharole in Bangladesch versorgt ihre Gänsezucht. Die hat sie sich durch ein Projekt zur Armutsbekämpfung aufgebaut und erwirtschaftet nun einen Großteil ihres Einkommens damit. Foto: NETZ/Zahidul Karim Salim

WETZLAR/DHAKA - Im Schatten der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Konflikte bleibe der Klimawandel die größte gemeinsame Herausforderung für die Welt. Der akute Hunger im globalen Süden als Folge dessen müsse weiter eingedämmt werden, mahnt "Netz" Bangladesch. Die Entwicklungsorganisation mit Sitz in Wetzlar hat ihren neuen Jahresbericht vorgestellt und verweist auf immer heftigere Extremwetterereignisse wie Fluten und Dürre, die die Armut verstärkten und Millionen Menschen in ihrer Existenz bedrohten.

"Wir müssen die Klimakrise als Herausforderung für alle Lebensbereiche betrachten", erklären die Netz-Geschäftsführer Habibur Rahman Chowdhury (Landesbüro Dhaka) und Max Stille (Wetzlar). Die Lastenverteilung sei ungleich: Durch Ressourcenkämpfe, Industrialisierung und knapper werdendes Land würden die ohnehin ärmsten Menschen am heftigsten getroffen, die selbst aber am wenigsten zum Klimawandel beitrügen. Ihre Ernährung, Bildungschancen und Rechte schwänden zusehends.

"Netz", das schwerpunktmäßig in dem 160-Millionen-Land Bangladesch arbeitet und die Folgen des Klimawandels auch in Indien und Nepal bekämpft, zieht in seinem Jahresbericht Bilanz: Mit verschiedenen Entwicklungsprojekten habe "Netz" im vergangenen Jahr fast 150.000 Menschen erreicht, deren Lebensverhältnisse sich nachhaltig verbessert hätten. Das, so Stille, sei bei allen Herausforderungen die gute Nachricht: "Positive Veränderungen sind möglich - es braucht aber die richtige Strategie dafür".

Das Team der "Netz"-Geschäftsstelle in Wetzlar stellt mit Geschäftsführer Max Stille (4.v.l.) den Jahresbericht vor. Foto: Florian Albrecht

Er nennt beispielhaft die Geschichte einer Frau aus der südlichen Küstenregion Bangladeschs, die er beim jüngsten Besuch getroffen hat. Dort seien ganze Landstriche durch den steigenden Meeresspiegel gefährdet, zudem habe die industrielle Garnelenzucht für den Export nach Europa die Alteingesessenen verdrängt.

"Die Kleinbäuerin Alpona Das konnte immer weniger von ihrer Arbeit leben, ihre Familie nicht mehr ernähren", schildert Stille. Doch sie habe selbst einen Weg aus der Krise gefunden. Nach Fortbildungen durch "Netz"-Partnerorganisationen habe sie sich eine neue Lebensgrundlage aufgebaut. Sie kultiviere nun lokales salzresistentes Saatgut, lege zusammen mit anderen Betroffenen eine Samenbank an und nutze Techniken wie Hochbeete und Ranken für ökologischen Landbau. "Diese Anpassung an die Folgen des Klimawandels reduziert Abhängigkeit und verhindert Not", erklärt Stille. "Das ist auch eine große Inspiration für uns alle, die wir mehr und mehr die Folgen der Klimakrise spüren."

Besonders von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen war laut Jahresbericht der Bildungsbereich in Bangladesch. "Die langen Schulschließungen haben Kinder aus Familien in Armut weiter benachteiligt", heißt es darin. Demnach konnten viele Kinder nicht am digitalen Fernunterricht teilnehmen, den die Regierung Bangladeschs als Überbrückung angeordnet hat, weil sie weder über TV noch Internet verfügten. "Darüber hinaus mussten sie zu Hause mitarbeiten, um die Familie über Wasser zu halten", so der Bericht weiter. "Netz" fördert in Bangladesch 435 Schulen in abgelegenen Regionen. An diesen Schulen sei der Unterricht für Kinder aus Familien in Armut während der coronabedingten Schließungen im Rahmen der Möglichkeiten aufrechterhalten worden. 55.000 Mädchen und Jungen hat "Netz" eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr mit Unterricht gefördert - mehr als 8000 hätten den Grundschulabschluss geschafft und besuchten nun weitergehende Schulen.

Max Stille verwies aber auch auf die Pflicht, weiter genau hinzuschauen. Im Rahmen der "Netzt"-Projekte engagierten sich auch 25.000 ehrenamtliche Menschenrechtsverteidiger in Bangladesch. "Diese Vertrauenspersonen helfen Betroffenen von Unrecht und Korruption, sie beraten benachteiligte Dorfbewohner und schreiten bei Gewalt und Kinderehen ein - kurzum: Sie stärken die Demokratie und den Frieden." Und dafür, so Stille, brauche es gerade in den gegenwärtigen Zeiten globaler Konflikte und angesichts Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine internationale Solidarität und Unterstützung. Die Menschenrechtsarbeit in den Dörfern Bangladeschs müsse deutlicher anerkannt werden. "Netz" setze sich daher auch in diesem Jahr wieder dafür ein, dass die internationale Gemeinschaft stärker gegen extreme Armut, Unrecht und Ausgrenzung vorgeht.