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Samstag, 27.06.2020 - 16:00
2 min

Von Wetzlar nach Runkel: Schöner Radeln mit Schiller

Die echte Hohle Gasse gibt es in Küssnacht in der Schweiz. Ihr kleiner Bruder kann von Wetzlar aus erradelt werden.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
"Durch diese hohle Gasse muss er kommen", lässt Schiller den Protagonisten im Drama "Wilhelm Tell" sagen. Und so ergeht es uns bei dieser Tour auch auf dem Kerkerbachradweg. Wir müssen durch eine hohle Gasse. Und wollen auch. Archivfoto: Pascal Reeber

"Durch diese hohle Gasse muss er kommen", lässt Schiller den Protagonisten im Drama "Wilhelm Tell" sagen. Und so ergeht es uns bei dieser Tour auch auf dem Kerkerbachradweg. Wir müssen durch eine hohle Gasse. Und wollen auch. Archivfoto: Pascal Reeber

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.06.2020 um 16:00 Uhr publiziert.
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