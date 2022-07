Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Immer wieder versucht das Eichhörnchen, an die leckeren Walnüsse in der runden Gitterbox zu gelangen. Doch wie es sich auch dreht und windet, sie wollen einfach nicht durch die Öffnungen passen. Eine ihm Wortsinne harte Nuss für den Rotpelz. Doch das niedliche Tierchen gibt so schnell nicht auf. Offenbar hält es sich an die dem griechischen Dichter Hesiod zugeschriebenen Worte "Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt". Ob der Nager am Ende erfolgreich war, hat der Fotograf allerdings nicht mehr herausbekommen. Dafür reichte sie e Zeit nicht aus. Vielleicht weiß jemand die Antwort, der das emsige Tier in der Avignonanlage ebenfalls beobachtet hat.