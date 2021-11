Vorweihnachtszeit in Wetzlar mit "Pünktchen und Anton"

Erich Kästners Kinderkrimi "Pünktchen und Anton" ist am 14. Dezember in der Stadthalle Wetzlar zu sehen. Foto: Marco Piecuch/Pi-Pix

WETZLAR - Der Theaterring Wetzlar lädt zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit zum Familien-Theaterstück "Pünktchen und Anton" ein. Der Kinderkrimi nach Erich Kästners Klassiker ist am Dienstag, 14. Dezember, in der Wetzlarer Stadthalle zu sehen.

Erich Kästners Werke sind Klassiker der Kinderbuchliteratur und ziehen immer neue Generationen in ihren Bann.

Pünktchen aus reichem Hause und Anton als Kind armer Eltern sind beste Freunde. Sie haben ein gemeinsames Geheimnis, dass mit der Zeit immer schwerer zu verheimlichen ist. Robert, der Freund von Pünktchens Kindermädchen Fräulein Andacht spinnt einen teuflischen Plan ...

"Pünktchen und Anton" ist am Dienstag, 14. Dezember, ab 10 Uhr und ab 16 Uhr in der Stadthalle Wetzlar zu sehen. Der Eintritt für Kinder kostet sechs Euro, für Erwachsene neun Euro. Ticketbestellungen sind möglich am Karten-Telefon 0 64 41-2 10 12 75 sowie per E-Mail an karten@theaterring-wetzlar.de. Kindergruppen und Klassen erhalten eine Freikarte für die Begleitperson.