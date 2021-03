Wahlbeteiligung in Wetzlar liegt aktuell bei 45 Prozent

Kommunalwahl 2021 in Wetzlar. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sehr viele Wähler per Briefwahl abgestimmt, weshalb es in den Wahllokalen wie hier im Wilheilm-Reitz-Haus eher ruhig bleibt. Foto: Christian Keller

WETZLAR - Trotz des Super-Wahlsonntags in Wetzlar mit den Wahlen des OB, der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte, dem Ausländerbeirat und dem Kreistag, ist es in den Wetzlarer Wahllokalen verhältnismäßig ruhig geblieben. Und das liegt vor allem daran, dass bereits bis Freitagmittag 11 598 Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgegeben hatten. Der Appell, auf unnötige Kontakte zu vermeiden und von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen, kam offensichtlich bei vielen Wetzlarern aber auch in den anderen Kommunen des Lahn-Dill-Kreises an.

Keine Beschwerden

oder Auffälligkeiten

Zufrieden zeigt sich um 17.15 Uhr auch Wetzlars Wahlleiter Tobias Wein: "Ich habe heute alle Wahllokale besucht und mit den Wahlhelfern gesprochen. Es gab bis jetzt keine Beschwerden oder Auffälligkeiten", sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bemerkenswert sei aber, dass viele Wähler, die zunächst Briefwahl beantragt hatten, dann heute am Wahlsonntag mit ihren Wahlunterlagen und dem Wahlschein ins Wahllokal gekommen sind, um dennoch dort zu wählen.

Die Wahlbeteiligung lag gegen 16 Uhr laut Wein bei knapp 45 Prozent. Die Zahl setze sich aus einer Wahlbeteiligung von 30 Prozent allein bei den Briefwahlstimmen und 14,6 Prozent, derer die heute vor Ort im Wahllokal gewählt haben, zusammen. Bis 18 Uhr könne sich da aber noch viel bewegen, erklärte Wahlleiter Wein.

Kein Wahlbezirk hat

weniger als 50 Wähler

Dass es durch die hohe Briefwahl-Beteiligung in den Wahllokalen deutlich ruhiger zugeht, bestätigt auch ein Besuch am frühen Mittag im Wahllokal für den Wahlbezirk 10 im Wilhelm-Reitz-Haus. Vereinzelt kamen dort immer wieder Wähler und setzten in der Wahlkabine ihre Kreuze. Immerhin: Bereits gegen 11.30 Uhr hatten dort mehr als 50 Bürger gewählt, sodass dieser Wahlbezirk auf jeden Fall für sich ausgezählt wird. Sollten in einem Wahllokal weniger Menschen abgestimmt haben, werden die Stimmzettel mit denen eines anderen Wahlbezirks gemischt - um das Wahlgeheimnis zu wahren. "Dass trifft bis auf die Wahl zum Ausländerbeirat aber auf keines der Wahllokale zu", konnte Tobias Wein bereits um 17.15 Uhr bestätigen.

Übrigens, die hohe Briefwahlbeteiligung hat zur Folge, dass bereits seit Freitag der Briefkasten am Wetzlarer Rathaus stündlich geleert werden muss. Demnächst dann vorerst zum letzten Mal für die heutige Wahl.