Wahlen in Wetzlar: Pandemie-Bonus für die Regierenden

Kommunalpolitik ist ein Schwerpunkt von Professor Norbert Kersting, der an der Uni Münster lehrt. Kersting ist dort seit 2010 Professor für Vergleichende Politikwissenschaft, Kommunal- und Regionalpolitik am Institut für Politikwissenschaft.

Er hat in Marburg und Madrid studiertSeine Frau stammt aus Wetzlar.

Nach seiner Zeit in Marburg besetzte Kersting die Professur für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau und die Professur für das Politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Kassel.

Zu kommunalpolitischen Themen und Entwicklungen forscht Kersting vor allem in Nordrhein-Westfalen, im Vorfeld der Kommunalwahl 2021 aber auch in Hessen.