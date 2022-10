Wahlheimer Weg erhält für knapp 90.000 Euro eine neue Decke

Die marode Decke des Wahlheimer Weges wird in den kommenden beiden Wochen saniert. Foto: Pascal Reeber (© EXT)

Wetzlar - Der schlechte Zustand des Wahlheimer Weges ist schon oft Thema in Wetzlar gewesen – schon allein deswegen, weil er einige der exklusivsten Wohnlagen der Stadt erschließt, die Straße aber stellenweise an einen besseren Feldweg erinnert. Nun nutzt die Stadt die Herbstferien und das noch gute Wetter für eine Deckensanierung: Für rund 88700 Euro erhält die Hauptzufahrt zum Wohngebiet auf dem Deutschherrenberg zwischen der Haarbachstraße und der Hausnummer 41 eine neue Oberfläche.

Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt und sollen etwa 14 Tage dauern, also ungefähr so lang wie die Deckensanierung der Landesstraße 3451 zwischen der Franzenburg und dem Leica-Kreisel. Die offizielle Umleitung führt bis zur geplanten Fertigstellung am 4. November über Brückenborn, Am Feldkreuz und Nachtigallenpfad.