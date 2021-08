Wahlschablonen für Sehbehinderte

Der Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen hat eine Wahlschablone für die Bundestagswahl erstellt. Archivfoto: Christian Charisius/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Blinde und sehbehinderte Wähler können bei der bevorstehenden Bundestagswahl mithilfe von Stimmzettelschablonen wählen, die der Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen (BSBH) herstellt und vertreibt. Darauf weist Wolfgang Bartoschek, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit in der Bezirksgruppe Lahn-Dill des BSBH, hin.

Entsprechend dem Aufbau des Stimmzettels ist die Schablone auf der linken und rechten Seite mit einer Lochreihe ausgestattet und mit tastbaren Ziffern versehen. Alle Stimmzettel haben in der rechten oberen Ecke ein Loch, mit dessen Hilfe Blinde und Sehbehinderte diesen ohne fremde Hilfe richtig in die Schablone einlegen können. Mit jeder Schablone wird eine Audio-CD ausgeliefert mit einer Anleitung.

Die Wahlschablonen sind weder über die Wahlämter der Städte und Gemeinden erhältlich, noch werden sie am Wahltag in den Wahlräumen vorrätig sein. Mitglieder des BSBH erhalten die Wahlschablone unaufgefordert zugeschickt Alle anderen - auch nicht organisierten Blinden und Sehbehinderten - können die Schablone ausschließlich beim BSBH bei folgender Adresse angefordert werden: Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen, Börsenstraße 14, 60313 Frankfurt am Main, Telefon 0 69-50 59 66 oder 0 18 05-66 64 56 sowie per E-Mail: info@bsbh.org.