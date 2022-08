Waldbrand an der Wetzlarer Friedenstraße

Feuerwehreinsatz beim Waldbrand oberhalb der Wetzlarer Friedenstraße. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Sie sind leider fast schon Normalität geworden: Waldbrände. In Wetzlar hat es am Sonntagabend, 21. August, gebrannt, im Stadtwald zwischen Hirschgraben und Friedenstraße. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, aber auch hier liegt die Vermutung nahe, dass es etwas mit der Trockenheit und totem Holz zu tun hat.

Die Alarmierung erfolgte gegen 17.30 Uhr, 25 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, zum einen unten in der Friedenstraße, zum anderen oben im Hirschgraben. Die Feuerwehr in der Friedenstraße musste etwa 300 Meter in den Wald hinein, wo es keinen Hydranten gibt, sodass die Schlauchleitung von der Friedenstraße aus über etwa 80 Höhenmeter in den Wald gelegt werden musste.

Waldbrand in Wetzlar: 25 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. (Foto: Lothar Rühl)

Einsatzleiter Peter Michalski hatte die Wehren Büblingshausen, Niedergirmes und Innenstadt alarmiert. Später dann noch Garbenheim, Dutenhofen und Hermannstein. Nicht alle mussten letztlich eingreifen, aber "besser haben als brauchen", so Michalski. Denn "es hat wirklich böse gequalmt". An zwei Stellen standen, unabhängig von einander, einmal 400 Quadratmeter und dann noch mal 300 Quadratmeter in Flammen, und dies in schlecht zugänglichem Gelände.

Auch die Drohne aus Dillenburg war dabei, zum einen, um die Brandstellen zu sehen, und zum anderen, damit man nichts übersieht. Denn von der Straße aus erkannte man die Feuer nicht unbedingt.

In diesem Sommer gab es in Mittelhessen bereits zahlreiche Wald- und Flächenbrände. Die Karte zeigt, wo es überall brannte. Klicken Sie auf die Symbole, um mehr zu den einzelnen Feuern zu erfahren. Und dann auch das noch: Die Wehrleute waren gerade voll beschäftigt, als es auf der B 49 zu einem Fahrzeugbrand kam. Den haben dann die Kameraden aus Naunheim und Nauborn übernommen.

Der Einsatz im Wald dauerte bei Redaktionsschluss an.

