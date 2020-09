Waldvideo aus Wetzlar für die Wüste

Förster George erzählt (mit französischem Untertext), wie es um den Wald steht. Screenshot: G. Heiland

Wetzlar. Auch das ist Partnerschaft: In einem Video mit französischem Untertitel erzählt Förster Thomas George, wie es um den Wetzlarer Stadtwald bestellt ist. Zu sehen ist das Video weit entfernt, in Dori in Burkina Faso. Und zwar als Botschaft Wetzlars für das dortige Leelal Sahel Festival, ein Kulturfestival der gemeinnützigen Initiative "Association Leelal".

1975 übernahm die Stadt Wetzlar eine Patenschaft für die Wüstenstadt in der Sahelzone. Dass das Thema Klimawandel auch hierzulande immer wichtiger wird, zeigt der Beitrag von Revierförster George. Er schildert für das Festival Anfang Oktober, wie sehr die klimatischen Veränderungen Einfluss auf Bäume und Pflanze nehmen.

Brücke bauen zwischen Kultur und Ökologie

Der Vortrag wird nur als Videobotschaft gezeigt, weil auch die Veranstalter in Dori wegen der Corona-Pandemie ihr Veranstaltungsformat anpassen müssen. So werden viele der Angebote dieses Jahr nur noch virtuell präsentiert.

DAS VIDEO Das Video ist auf dem Youtube-Kanal der Stadt zu sehen: https://tinyurl.com/y5qc5o9n Weiter Infos gibt es im Partnerschaftsbüro der Stadt Wetzlar, Isabell Kurz, 0 64 41-99 41 03, E-Mail isabell.kurz@wetzlar.de.

Leelal Sahel ist ein soziokultureller, sportlicher und ökologischer Verein in Burkina Faso, einem der ärmsten Länder der Erde. Er leistet Hilfe zur Selbsthilfe für die schwächsten Bevölkerungsschichten sowie für Künstlerinnen und Künstler durch Trainings, Festivals und auch Sportturniere. Er unterstützt besonders benachteiligte Frauen und Mädchen aus armen Verhältnissen.

Dem dient auch aktuell das Bepflanzen einer rund zwei Hektar großen Fläche mit Moringa-Bäumen. Ihre Früchte sind vitamin- und mineralstoffreich und dienen als Nahrungsmittel für die Bewohner Doris. Die Ernte der Früchte und deren Verkauf soll rund 300 Frauen dabei helfen, ihre Einkommen aufzubessern. Mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt Wetzlar dieses Wiederaufforstungsprojekt, erklärt Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne).

Nicht nur durch die Verarbeitung von Moringa, sondern auch durch Ausbildung und/oder Anbau und durch Schulungen zur Gründung eines Kleinunternehmens möchte Leelal Sahel helfen, Frauen und ihren Familien auf nachhaltige Weise ein solides Einkommen zu erwirtschaften. Dies auch mit dem Ziel, dass die Kinder zur Schule gehen können. Leelal Sahel strebt deshalb danach, Brücken zu bauen, auch zwischen Kultur und Ökologie. So mit dem Festival, das Konzerte, Konferenzen, Workshops, Animationen und Zeit für Austausch bietet.